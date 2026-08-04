Il produttore di 007 pensa che conosceremo l'identità del prossimo attore di James Bond entro "la fine dell'anno"

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A maggio, Amazon MGM Studios ha confermato di aver avviato le procedure di casting per il prossimo protagonista protagonista di 007, la persona che avrebbe preso il posto di James Bond da Daniel Craig. Anche se si trattava di progressi, non è stata fornita una tempistica per il completamento di questo processo, il che significa che il giorno in cui avremmo dovuto cerchiare per la notizia ufficiale non è stato condiviso.

Tuttavia, ora abbiamo un aggiornamento su questo fronte, dato che la produttrice Amy Pascal ha anticipato che la notizia dovrebbe arrivare prima della fine dell'anno solare. In un'intervista a Deadline, il produttore di Spider-Man ha dato anche un rapido sguardo allo stato di 007, spiegando quanto segue.

"Direi che la fine dell'anno è una buona scommesse. Siamo davvero, davvero metodici. Avendo lavorato con Barbara Broccoli nello studio, voglio dire, Daniel Craig è un numero difficile da eguagliare. E deve essere qualcosa di davvero diverso, che sia emozionante, emozionante e diverso."

Quindi, prima di arrivare al 2027. Per quanto riguarda chi dovrebbe essere scelto per il ruolo, ci sono molti preferiti dai bookmaker in questo momento, anche se il direttore del casting di James Bond di lunga data non ne ha scelto nessuno...