Il produttore di Donkey Kong Bananza non conferma che Pauline sia la stessa in Super Mario Odyssey

I fan delle linee temporali e delle narrazioni concatenate tra i videogiochi hanno avuto un fine settimana piuttosto intenso, e tutto a causa delle dichiarazioni rilasciate dal produttore e regista di Donkey Knog Bananza all'EAD Tokyo, Kenta Motokura, sui suoi protagonisti. E più specificamente, sulla figura di Paolina.

Come tutti sappiamo, c'è una Pauline in un ruolo di primo piano in Super Mario Odyssey, il precedente lavoro dello studio che ha recentemente resuscitato Donkey Kong in 3D dopo 26 anni senza nuove uscite. Sembra che le teorie secondo cui la giovane Pauline in DK Bananza e la Pauline adulta in Super Mario Odyssey siano lo stesso personaggio siano ora scosse. Motokura è stato piuttosto sfuggente al riguardo in un'intervista con Famitsu. Testuale, egli disse così:

"Questo è... Certo, gli sviluppatori hanno una premessa, ma mi dispiace. Mi piacerebbe che tu lo immaginassi".

Poco dopo, chiedendo precisamente dei dialoghi e delle storie raccontate dalla tredicenne Pauline nel gioco, dove cita spesso sua nonna, Motokura evita di nuovo di spiegare "Scusa, anche quello... "

Il fatto che non sia stato confermato apertamente che si tratti della stessa persona romperebbe l'idea di Donkey Kong Bananza come prequel di Super Mario Odyssey, ma i fan hanno già modi per colmare queste lacune. Apparentemente, una delle teorie che stanno prendendo piede ora è che la "nonna" di Pauline di Bananza sia in realtà la stessa Pauline dell'originale Donkey Kong, che viene salvata da Jumpman (in questa teoria, sarebbe il nonno di Mario e Luigi!) da un Kong gigante e arrabbiato, che non sarebbe altro che Cranky Kong. In questo modo, si collegherebbe con il passato. E una Pauline del futuro, forse una figlia di un giovane amico di DK, sarebbe diventata una cantante e sindaco di New Donk.

