Il Real Madrid annuncia ufficialmente Cucurella poche ore prima del debutto della Spagna ai Mondiali

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Ora è ufficiale: Marc Cucurella è un nuovo giocatore del Real Madrid. Il club bianco ha annunciato il trasferimento in una dichiarazione ufficiale. "Real Madrid C. F. e Chelsea FC hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del giocatore Marc Cucurella, che sarà legato al nostro club per le prossime sei stagioni, fino al 30 giugno 2032."

24 ore fa, pochi avrebbero potuto scommettere su questo acquisto, dato che Cucurella era stato detto per un ritorno al FC Barcelona, dove giocava da giovane nelle giovanili e riserve. Poi, sembrava destinato all'Atlético de Madrid, ma proprio come accadde con Bernardo Silva, il nuovo allenatore José Mourinho intervenne, chiese che il giocatore venisse ingaggiato e in meno di 24 ore fu raggiunto un accordo con il Chelsea.

Secondo i resoconti di Fabrizio Romano, che ha svelato la notizia domenica pomeriggio, il Real Madrid pagherà 60 milioni di euro, 47,5 milioni di sterline per il terzino sinistro, che è stato un giocatore chiave della nazionale spagnola sotto la guida di Luis de la Fuente, vincendo l'UEFA Euro 2024. L'annuncio ufficiale del Real Madrid (il primo acquisto confermato dal club, prima che Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries e Bernardo Silva siano ancora non confermati) è stato reso pubblico poche ore prima del debutto della Spagna ai Mondiali contro Capo Verde (18:00 CEST, 17:00 BST).