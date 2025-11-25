Il Real Madrid perde il portiere a causa di un virus prima della trasferta ad Atene in Champions League

HQ

Thibaut Courtois non viaggerà con il resto della rosa del Real Madrid ad Atene per la partita di Champions League di mercoledì contro l'Olympiacos. Il club ha informato che gli è stata diagnosticata un'infezione virale gastrointestinale.

Invece, Andriy Lunin prenderà il suo posto. L'ucraino è stato l'eroe non celebrato della stagione 2023/24, in cui il Real Madrid ha vinto LaLiga e Champions League e Courtois ha saltato la maggior parte della stagione a causa di infortuni, ma da allora ha avuto pochissime occasioni di giocare, e mai sotto la guida di Xabi Alonso. Gli altri due portieri che accompagneranno la squadra sono Fran González e Javi Navarro. Anche Dean Huijsen è stato assente all'ultimo minuto dalla squadra.

Sarà una partita importante per il Real Madrid, che non ha mai vinto in Grecia contro squadre greche nelle competizioni UEFA: due pareggi e cinque sconfitte. Una vittoria qui è importante prima della partita del mese prossimo contro il Manchester City al Bernabéu.

