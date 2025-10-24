"Il Real Madrid ruba", ha detto Lamine Yamal, e si è scatenato l'inferno

HQ

72 ore prima del primo Clásico della stagione tra Real Madrid e Barcellona nella Liga, Lamine Yamal ha scatenato la polemica dicendo che il Real Madrid "ruba". È successo in una conversazione nell'ambito del suo coinvolgimento nella Kings League, la competizione di calcio amatoriale guidata da streamer, creata nel 2022 da Gerard Piqué. Il concorso, trasmesso in streaming gratuitamente su Twitch e YouTube, si è recentemente esteso ad altri mercati in Europa, America Latina e persino in Medio Oriente e Africa.

Lamine Yamal, proprietario di La Capital FC, la sua squadra della Kings League che ha debuttato in questa stagione, stava parlando con Ibai Llanos, uno degli streamer più popolari in Spagna, proprietario anche di uno dei club originali della Kings League, i Porcinos. Llanos, anche lui un famoso tifoso del Real Madrid, ha chiesto a Yamal se "Porcions sembrava Madrid" per lui. E Yamal rispose: "Sì, rubano, si lamentano, fanno le cose...".

"Oh, il Real Madrid ruba?", interruppe Ibai. Piqué, accanto a lui, ha riso: "Amico, lo sanno tutti", seguito da una serie di risate nervose, con il padrone di casa che chiedeva calma.

Il video è diventato virale e le parole di Yamal hanno naturalmente scatenato una grande polemica, con persone da una parte che lo hanno elogiato e celebrato le sue parole, e persone dall'altra parte indignate che hanno chiesto scuse e rispetto per i loro rivali. I giornalisti e gli opinionisti del popolare programma televisivo El Chiringuito hanno avuto un'altra delle loro solite accese risse che è diventata virale. I media hanno sicuramente sfruttato le parole di Yamal per sfruttare il fanatismo o l'ansia dei loro lettori culés o madridistas.

Lamine Yamal crede davvero che il Real Madrid rubi? Non importa

In realtà, le parole di Yamal non devono essere prese fuori contesto: è stata una conversazione spensierata tra streamer, che si prendevano in giro a vicenda (in un altro momento virale, Llanos ha chiesto a Yamal se avrebbe segnato al Bernabéu domenica e il calciatore ha risposto che l'ha già fatto, "l'ultima volta che sono andato... quanto, 0-4?"), e ha continuato a parlare di una competizione che non ha nulla a che vedere con il Real Madrid o il Barcellona o il calcio professionistico.

In effetti, la conversazione è stata fatta per promuovere quello che la Kings League chiama "il nuovo Clásico", una partita tra i Porcinos di Ibai e La Capital di Lamine che si svolge il venerdì.

Se Yamal creda davvero che il Real Madrid rubi e paghi gli arbitri è un altro argomento. Probabilmente, molti giocatori del Real Madrid la penserebbero diversamente. Che ne pensi? Lamine Yamal si è spinto troppo oltre, o la gente si sta semplicemente arrabbiando per nulla?