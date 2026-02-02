Il Real Madrid sopravvive alla paura a Vallecas, ma Jude Bellingham si infortuna per quattro settimane

HQ

Il Real Madrid è sopravvissuto a una partita molto complicata contro il Rayo Vallecano, una squadra vicina di Madrid, attualmente in Europa per la seconda volta nella storia, che di solito si colloca tra metà e bassa classifica di Liga ma spesso mette in serio pericolo Real Madrid e Barcellona (un pareggio in entrambe le partite in questa stagione).

Domenica, il Real Madrid ha battuto il Rayo 2-1, grazie al gol d'apertura di Vinícius, al pareggio di Jorge de Frutos e, al 100° minuto di recupero, a un rigore trasformato da Kylian Mbappé, il suo 22° gol in LaLiga, dieci in più rispetto al secondo miglior marcatore.

Con la vittoria, il Real Madrid resta in corsa per la Liga, a solo un punto dal Barcellona, ma i dubbi sulla qualità del gioco della squadra, ora sotto la guida di Álvaro Arbeloa, continuano ad aumentare. E un'altra cattiva notizia: Jude Bellingham è stato nuovamente infortunato e salterà quattro settimane.

Il centrocampista inglese, che ha subito altri infortuni in questa stagione, ha subito una lacerazione al muscolo semitendinoso della gamba sinistra e, secondo AS, salterà quattro settimane, inclusi i play-off di Champions League contro il Benfica e quattro partite di Liga.