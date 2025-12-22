Il regista di Obsidian si lamenta dei fallimenti di D&D della quinta stagione di Stranger Things

HQ

Forse ricorderete come alla fine del mese scorso, pochi giorni dopo la prima del Stranger Things: Season 5 Volume 1, molti giocatori veterani notarono l'errore tra le versioni NES e Arcade di Ghosts 'N Goblins con cui Derek gioca a casa. Un aneddoto divertente, un errore che poteva sembrare aneddotico... E così sarebbe, se non fosse per il fatto che ora i giocatori più veterani di Dungeons & Dragons si sono rivolti in rete per segnalare molte incongruenze della serie rispetto al materiale originale (anche se sempre in modo sano e divertente).

Curiosamente, a guidare questa crociata per i vecchi RPG c'è nientemeno che Josh Sawyer, direttore di Obsidian di alcuni dei più noti RPG come Fallout: New Vegas e i due giochi Pillars of Eternity. "Stagione rovinata", ha scherzato in un post su Bluesky, mentre lui e altri utenti hanno fatto notare che alcuni riferimenti a D&D nell'ultima stagione della serie sono anacronistici.

"Chierici che lanciano Porta Dimensionale? Non a nessun tavolo nel 1987."

"Spray Prismatico che tira un 7 causa cecità? JfC."

Altri giocatori hanno fatto notare altri errori, come il fatto che i Ladri non venivano chiamati tali fino all'introduzione delle classi attuali nella Terza Edizione, e lo stesso valeva per lo Stregone, la classe a cui Mike fa riferimento quando parla di Volontà e del suo "sesto senso" per percepire Vecna.

Sawyer ha preso molto sul serio la sua caccia agli errori di D&D nella serie e, come sottolinea PCGamer, tutto si riduce a una questione di riferimenti generazionali: "I fratelli Duffer hanno circa 10 anni meno di me, e hanno ammesso di essere più fan di Magic: The Gathering che giocatori di D&D."

Alla fine, è tutto solo un aneddoto divertente, soprattutto considerando che, in realtà, tutti questi errori di battitura verrebbero risolti se dassimo un'occhiata all'attuale Manuale del Giocatore di Dungeons and Dragons 5E, dove ci sono effettivamente Ladri e Maghi come classi, e dove un chierico può lanciare Porta Dimensionale se segue la Maestria dell'Inganno.

Hai notato questi errori di roleplay guardando Stranger Things 5 Volume 1? Ricordate che venerdì prossimo 26 dicembre dalle 1:00 GMT/2:00 CET potrete guardare il Volume 2, prima di aspettare l'episodio finale il 1° gennaio per noi in Europa.