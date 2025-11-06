Il sindaco di New York Mamdani si oppone alle politiche dei prezzi della Coppa del Mondo 2026 e alla "continua commercializzazione del calcio"

HQ

Zohran Mamdani, il nuovo sindaco eletto di New York City, si è opposto alle politiche dei prezzi per la prossima Coppa del Mondo estiva, che si terrà negli Stati Uniti, in Messico e in Canada, con la finale in programma al MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey, a un'ora di distanza da New York City.

In un video pubblicato il 10 settembre, Mamdani si è rivelato come un "appassionato di calcio per tutta la vita" e si chiedeva se qualche newyorkese della classe operaia sarebbe stato effettivamente in grado di assistere a una delle partite. Si è opposto al sistema di prezzi dinamici imposto dalla FIFA per la prima volta per la Coppa del Mondo 2026, il che significa che i prezzi fluttuano a seconda della domanda, rendendola già la Coppa del Mondo più costosa di sempre.

Si è anche opposto alla rivendita di biglietti su piattaforme secondarie controllate dalla FIFA, senza limite di prezzo, il che significa che qualcuno potrebbe acquistare un biglietto per $ 60 e rivenderlo per $ 6.000.

In risposta, ha proposto che la FIFA applichi un tetto al prezzo di rivendita, oltre a dedicare una quota di biglietti del 15% per i residenti locali a un prezzo scontato, lanciando una petizione. Nessuna di queste idee è stata accolta dalla FIFA, il cui presidente Gianni Infantino è molto vicino al presidente Donald Trump

Come Mamdani sta usando il calcio, o il calcio, per ottenere influenza politica

Mamdani, nato in Uganda nel 1991 (il primo sindaco musulmano di New York e il più giovane dal 1892) è un tifoso dichiarato dell'Arsenal (ha detto a The Athletic di aver avuto una calamita con gli Invincinbles, la squadra dell'Arsenal che ha vinto la Premier League 2003/04 senza perdere una partita), ed è andato alla Coppa del Mondo del Sudafrica nel 2010.

"Sono andato in Sudafrica nel 2010. So cosa rappresenta la Coppa del Mondo, perché è il torneo più popolare al mondo, e anche cosa potrebbe essere", ha detto, criticando la "continua commercializzazione di questo sport". Nella nostra lotta per rendere accessibile la città più costosa degli Stati Uniti, non ci limitiamo agli alloggi, all'assistenza all'infanzia e ai trasporti pubblici. Inglobiamo anche i momenti che portano tanta gioia ai newyorkesi, come la Coppa del Mondo del prossimo anno".

Secondo il professore universitario Leander Schaerlaeckens su The Guardian (via RTVE), i tifosi di calcio americani tendono ad essere progressisti, e "consciamente o inconsciamente, Mamdani ha visto l'opportunità di collegare la sinistra con lo sport", aggiungendo che gli sport tradizionali come il football americano, il baseball o il basket hanno "esaurito la loro influenza politica".

"Quale sport, del resto, incarna meglio del calcio il capitalismo sfrenato dei nostri giorni e il suo rapporto parassitario con i propri tifosi? Quale sport si sforza di più per diventare inaccessibile al suo pubblico tradizionale? Dove altro Mamdani troverà similitudini migliori per i suoi problemi quotidiani?"

Resta da vedere se Mamdani avrà molto potere come sindaco di New York City contro il "bromance " tra Trump e Infantino (il presidente degli Stati Uniti ha persino invitato il presidente della FIFA al vertice di pace di Gaza del 2025 in Egitto lo scorso ottobre). Trump ha minacciato di spostare le partite della Coppa del Mondo e la FIFA ha dovuto ricordargli che sarebbe stata la decisione della FIFA, non di Trump, senza alcun potere su questo tipo di decisioni. Ma potrebbe bastare una telefonata tra Trump e Infantino...