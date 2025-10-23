Il Tour de France Femmes 2026 continua a crescere e includerà il leggendario Monte Ventoux

HQ

Tour de France Femmes ha annunciato il percorso dell'edizione 2026 del Grand Tour femminile in Francia, una corsa in nove tappe che tornerà a crescere, allo stesso ritmo con cui aumentano di anno in anno anche i tassi di interesse e di ascolto del ciclismo femminile. In risposta, il Tour de France Femmes 2026 sarà "il Tour più duro della storia in termini di altitudine", secondo il direttore di gara Marion Rousse.

La grande tappa del Tour de France Femmes, tra l'1 e il 9 agosto, sarà la settima tappa, una salita al Monte Ventoux, una delle salite più dure di tutta la Francia, situata nel sud-est, vicino alle Alpi, con 1.910 m sul livello del mare, una salita che è apparsa al Tour de France 18 volte, debuttando nel Tour de France femminile, "Far crescere il ciclismo femminile", come detto in manifestazione.

Come per il Giro maschile, le prime tre tappe saranno all'estero (Losanna, Svizzera). La disfatta prevede anche una cronometro individuale di 21 km nella tappa 4 a Digione, e un finale a Nizza con un'altra grande salita, al Col d'Eze, che termina sulla costa.