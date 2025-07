Il Wrexham lavora al trasferimento record di 5 milioni di sterline per segnare il suo ritorno nella seconda divisione

HQ

Il Wrexham AFC, la squadra di calcio gallese di proprietà delle star di Hollywood Ryan Reynolds e Rob McElhenney, sta affrontando la sua prima stagione nella seconda divisione inglese, la EFL Championship, in 43 anni, dopo aver giocato nella quinta divisione solo cinque anni fa. L'anno prossimo è prevista un'agguerrita competizione con il Birmingham, anch'esso di proprietà di una stella americana, la leggenda della NFL Tom Brady (il Birminghan ha vinto la terza divisione l'anno scorso con un record di 111 punti, rispetto ai 92 del Wrexham).

Per fare ciò, il Wrexham AFC ha concordato il suo acquisto più costoso della storia, portando un giocatore della Premier League per aiutarli a conquistare la promozione: Forest O'Brien, centrocampista del Nottingham Forest, che ha avuto a malapena minuti al club e ha trascorso la seconda metà della scorsa stagione in prestito allo Swansea.

Secondo The Mirror, il Wrexham ha stretto un accordo del valore di 5 milioni di sterline con il Nottingham Forest, che sarebbe di gran lunga l'acquisto più costoso mai fatto dal Wrexham. Tuttavia, ci sono ancora dubbi sul fatto che l'accordo andrà a buon fine, poiché il Wrexham avrebbe grandi difficoltà a soddisfare le richieste salariali di O'Brien.

Riuscirà il Wrexham a ottenere la quarta promozione consecutiva l'anno prossimo in Premier League? La serie TV documentaria Welcome to Wrexham continuerà a monitorare l'incredibile successo della squadra, e l'ingaggio record di O'Brien (se finirà per accadere) sarà sicuramente un grande punto della trama nelle prossime stagioni...