Infantino: "L'Iran deve venire ai Mondiali", afferma la FIFA che crede nel "costruire ponti"

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Gianni Infantino ha nuovamente parlato della dubbia presenza dell'Iran ai Mondiali FIFA, dopo che funzionari del governo iraniano e della federazione calcistica hanno dichiarato che le loro possibilità di giocare negli Stati Uniti sono "molto basse". Parlando a CNBC mercoledì (tramite AP), Infantini ha assicurato che l'Iran verrà negli Stati Uniti per giocare le partite della Coppa del Mondo: "La squadra iraniana arriverà sicuramente, sì".

Infantino, molto allineato con Donald Trump, spera che la guerra con l'Iran sia finita entro allora (in meno di due mesi). "Speriamo che per allora, ovviamente, la situazione sarà pacifica. Come ho detto, sarebbe sicuramente d'aiuto. Ma l'Iran deve venire. Certo, rappresentano il loro popolo. Si sono qualificati. I giocatori vogliono giocare."

Infantino, che ha assegnato a Trump il primo "Premio FIFA per la Pace" lo scorso dicembre, ha insistito che "lo sport dovrebbe essere fuori dalla politica" e che la FIFA crede nel "costruire ponti e nel mantenerli intatti e uniti".

L'Iran è programmato per il 16 giugno contro la Nuova Zelanda, il 21 giugno contro il Belgio e il 27 giugno contro l'Egitto a Seattle e Los Angeles.