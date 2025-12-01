Insider anticipa la data di uscita del remake di Prince of Persia: Sands of Time prima di TGA

HQ

I Game Awards 2025 sembrano rivelare molto di più nei giorni e nelle settimane che precedono il grande evento rispetto al gala stesso. Almeno, a quanto pare. Diverse aziende hanno già detto che i lorofan per i giochi futuri saranno (o meno) presenti al gala, e sospettiamo che i premi di quest'anno saranno molto meno contesi rispetto agli anni precedenti. La cosa peggiore, però, è che i grandi annunci vengano trapepati prima del grande momento.

Sembra che questo sarà il caso per uno dei titoli Ubisoft previsti per il primo trimestre del 2026, che secondo l'ultimo rapporto finanziario sarà pubblicato nell'anno fiscale in corso. Stiamo parlando di Prince of Persia: Sands of Time Remake, e ora una fonte abbastanza affidabile afferma che avremo il gioco tra le mani dal 16 gennaio 2026. Tom Henderson di Insider Gaming ha fatto questa affermazione durante una sessione di podcast, che potete trovare qui sotto (data stampata [15:57]). Se questa data è vera, il titolo è in arrivo.

<social>https://www.youtube.com/live/gDN7P9kiMfU</social>

Secondo te, inizieremo l'anno giocando a Prince of Persia: Sands of Time Remake?