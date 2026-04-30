Invincible tornerà per la quinta stagione, speriamo "da qualche parte nel 2027"

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Prime Video e i showrunner Invincible hanno preso un po' l'abitudine di fissare aspettative per la prossima stagione di Invincible dopo la conclusione di una stagione, tutto rilasciando un'affermazione piuttosto ambigua. È successo l'anno scorso, dopo la fine della terza stagione, e ora un messaggio simile è stato condiviso dopo la conclusione della quarta stagione.

I responsabili di Invincible hanno confermato che la quinta stagione arriverà e che "dovrebbe arrivare nel 2027" quando debutterà su Prime Video. Oltre a questo, sappiamo che il doppiaggio degli episodi è completo, che Thragg e Dinosaurus torneranno e che Conquest è ufficialmente morto e sepolto e non tornerà per altra carneficina.

Anche se questa potrebbe essere una notizia entusiasmante per alcuni, gran parte di questa è già confermata, dato che Prime Video ha approvato la quinta stagione lo scorso anno. Allo stesso modo, chi ha letto i fumetti conosce il destino di molti personaggi. Speriamo che questa tendenza significhi che Prime Video presto si lancierà anche per la sesta stagione della serie.