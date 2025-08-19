Jannik Sinner conferma quanto tempo ci vorrà per recuperare e i suoi piani per gli US Open

HQ

Jannik Sinner ha preso la difficile decisione di ritirarsi dalla partita contro Carlos Alcaraz lunedì perché non si sentiva bene. Parlando alla folla, ha detto che mentre di solito inizia i suoi discorsi parlando con il rivale, questa volta ha voluto rivolgersi per primo alla folla, poiché era "super, super dispiaciuto di deludere".

"Da ieri non mi sentivo benissimo. Pensavo che sarei migliorato durante la notte, ma sono uscito peggio. Ho provato a uscire, ho cercato di fare almeno una piccola corrispondenza, ma non sono riuscito a gestirne di più, quindi mi dispiace molto. Ho cercato di uscire, ho cercato di fare almeno una piccola partita, ma non sono riuscito a gestirne di più, quindi mi dispiace molto".

In seguito, ha rifiutato di fare una conferenza stampa, ma ha comunque fornito alcune citazioni tramite un comunicato stampa, dicendo che "ha cercato di andare per i tifosi, cercando di dare una partita". Tuttavia, non vuole "togliere nulla a Carlos, ha avuto una grande settimana, grande, grande torneo".

LEGGI ANCHE: "Scusa Jannik:(", il gesto e le parole sincere di Alcaraz dopo il ritiro di Sinner

Ha confermato che il suo obiettivo sono gli US Open, ma il recupero è più importante. "Se sono pronto fisicamente e mentalmente, sarò pronto a spingere. Ora un paio di giorni di recupero e poi torniamo al lavoro, e speriamo di essere pronti".

Ha anche commentato che è stata, nonostante tutto, una settimana molto positiva. "Ho già alcuni punti che devo migliorare se voglio andare lontano agli US Open (...) Il mio livello è sicuramente in una buona posizione, ma c'è ancora spazio per migliorare."