"Sorry Jannik:( ", il gesto e le parole sincere di Alcaraz dopo il ritiro di Sinner

Carlos Alcaraz ha raggiunto un altro grande traguardo nella sua carriera, il suo primo titolo al Cincinnati Open, uno dei pochi Masters 1.000 ancora mancanti dal suo account e un passo deciso verso il recupero del numero 1 del mondo. Tuttavia, ha vinto il match per difetto dopo che il suo rivale, il numero 1 del mondo Jannik Sinner, si è ritirato dal match dopo 23 minuti di malattia. Naturalmente, a nessuno piace vincere in quel modo, e sembrava quasi serio e abbattuto come Jannik quando la partita era finita.

"Non è questo il modo in cui voglio vincere trofei, devo solo chiedere scusa, posso capire come ti senti in questo momento", ha detto Alcaraz quando ha ritirato il trofeo. "Non posso dire nulla che tu non sappia già, ma sei un vero campione e sono sicuro che da questa situazione uscirai più forte".

Dopo averlo controllato quando Sinner è rimasto seduto con uno sguardo inquietante quando ha annunciato il suo ritiro, Alcaraz è andato a firmare la telecamera, come al solito, ma invece ha scritto "Sorry Jannik:( ".

Più tardi, parlando con la stampa, ha detto che sapeva che qualcosa non andava dopo aver vinto la terza partita. "Lo conosco. Ho combattuto contro di lui, negli ultimi due anni, facendo grandi partite, grandi battaglie. E conosco il suo stile. Conosco il suo gioco. Dopo la terza partita, ho notato che era più aggressivo di prima. Mancava più spesso e mancava prima del terzo colpo. Questo è piuttosto strano da parte sua. Quindi ho notato che il suo linguaggio del corpo non era dei migliori".

Ma la verità è che le cose vanno meglio per Alcaraz che per Sinner: estende il suo vantaggio negli scontri diretti, a 9 vittorie dallo spagnolo su 5; aggiunge un quinto titolo quest'anno (già un record nella sua carriera), tra cui 13 grandi titoli (8 Masters 1.000 e 5 Grandi Slam), sopra i 9 grandi titoli di Sinner (4 Grandi Slam, 4 Masters 1.000 e un ATP Finals). E quando si tolgono i risultati degli US Open dello scorso anno, sarebbe già il numero 1 del mondo.

"Da quando ho perso quella finale nel 2023, volevo davvero questo trofeo. Sono davvero orgoglioso e felice di poterlo sollevare", ha detto Alcaraz, che ha ringraziato il suo team per il lavoro svolto durante la settimana.