Jirachi debutterà a Pokémon Pokopia dalla prossima settimana

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Da quando Pokémon Pokopia ha debuttato su dispositivi Nintendo Switch 2 all'inizio di quest'anno, il gioco è stato costantemente migliorato ed ampliato con eventi a tempo limitato che aggiungono nuove creature e oggetti.

Il prossimo in fila porterà ufficialmente il mitico Pokémon dei Desideri, Jirachi, nel gioco, tutto nell'ambito di un evento a tempo limitato che inizierà il 23 giugno. L'obiettivo di questo evento sarà fare amicizia con Jirachi e poi raccogliere biglietti di desiderio scintillanti che potranno essere scambiati con oggetti ispirati al cielo stellato.

Per trovare Jirachi, aspettati che la creatura prenda il controllo del Centro Pokémon nell'area iniziale di Withered Wasteland, come è stato il caso dell'Hoppip per il primo evento limitato del gioco dopo il lancio.

Per saperne di più su Pokémon Pokopia, al recente Nintendo Direct è stato rivelato che il gioco sarà presto ampliato con importanti DLC, il primo dei quali è Bubbly Basin ad agosto.