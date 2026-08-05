Joe Abercrombie su The Devils adattamento: "Non trattenere mai il respiro con queste cose"

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L'anno scorso è stato annunciato che il regista James Cameron aveva acquisito i diritti di adattamento del recente romanzo grimdark fantasy dell'autore Joe Abercrombie, noto come The Devils. Questa storia segna l'inizio dell'ultima serie del creatore di The First Law, con il prossimo capitolo in arrivo e considerato The Heretics.

Con The Devils presto destinato a diventare un film di lungometraggio, abbiamo avuto l'opportunità di parlare con Abercrombie nell'ambito del recente festival Celsius 232 ad Avilés, in Spagna, dove abbiamo ricevuto un aggiornamento sul progetto esclusivamente dal genio creativo dietro il materiale originale, seguito a un aggiornamento condiviso durante un panel alla convention.

"Così James Cameron ha acquistato i diritti di The Devils un anno o due fa, quando il libro è uscito. Quindi tutto quello che posso davvero dire è che ci stiamo lavorando. Queste cose si muovono sempre molto, molto lentamente e quando sei coinvolto con qualcuno come lui, è incredibile avere quel peso dietro e quel potere creativo. Ma allo stesso tempo, deve andare al suo ritmo, e ha molte altre cose da fare. E così si muove a scatti e ripartisce quando l'occhio di Sauron torna al tuo progetto, capisci?

"E così è muoversi, ma non trattenere mai il respiro con queste cose. Col tempo ho imparato che non ci sono garanzie. Devi solo fare del tuo meglio in ogni fase e sperare che tutto si unisca."

Anche se oggi puoi leggere The Devils ottenendo una copia del libro, per assaggiare ciò che la storia offre e cosa porterà l'adattamento finale (o forse speranzoso), la sinossi ufficiale è disponibile qui sotto.

"Il fratello Diaz è stato convocato nella Città Sacra, dove è certo che lo attendono una commendazione e un grande incarico sacro. Ma il suo nuovo gregge è composto da assassini impenitenti, praticanti di magia orribile e veri e propri mostri, e la missione che gli è affidata richiederà misure sanguinose da parte di tutti loro per raggiungere i suoi fini giusti.

"Gli elfi si aggirano ai nostri confini e bramano la nostra carne, mentre i principi avidi non si preoccupano che delle proprie ambizioni e del loro conforto. Con un viaggio infernale davanti a sé, è una fortuna che Fratello Diaz abbia The Devils dalla sua parte."

Per ulteriori informazioni su Abercrombie - incluse ulteriori informazioni su The Heretics, come i videogiochi abbiano influenzato la sua scrittura e persino cosa riserva il futuro per Love, Death & Robots - dai un'occhiata all'intervista completa e sottotitolata localmente qui sotto.