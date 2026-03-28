John e Brenda Romero: "L'industria dei videogiochi è in un posto davvero orribile"

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Non serve essere un analista professionista per capire che c'è qualcosa che non va nel mondo dei videogiochi oggi. Titoli online massicci con budget che avrebbero potuto finanziare diversi giochi single-player lussuosi vengono cancellati quasi nel momento del loro lancio; I progetti ben avanzati nello sviluppo vengono abbandonati anche prima del loro rilascio; I giochi ultra-costosi che hanno impiegato intere generazioni per essere sviluppati ricevono troppo spesso recensioni tiepide; I giocatori sembrano insoddisfatti dei progetti AAA, e la gente viene licenziata a destra e a destra mentre gli studi iconici chiudono.

Proprio l'altro giorno, abbiamo riportato il giornalista di Bloomberg Jason Schreier, che ha rivelato che il budget per un titolo AAA oggi è di almeno 300 milioni di dollari, il che significa che vendite di sei milioni di unità non bastano nemmeno a generare profitti.

Ora un altro duo di veterani si esprime sul mondo dei videogiochi, sostenendo che la situazione oggi è in realtà peggiore rispetto al leggendario crollo dei videogiochi del 1983 (che ha persino una sua pagina Wikipedia), durante il quale l'industria è rimasta in ginocchio per due anni. Più nello specifico, sono John e Brenda Romero che, in un'intervista con GamesIndustry, hanno fatto dire a Brenda:

"Sento che l'industria è in un momento davvero orribile. Voglio dire, eravamo lì negli anni '80 per il crollo, e questo è decisamente più crash. Ci sono così poche persone che non sono state colpite, o che il loro partner è colpito, o che temono di esserlo. È un momento davvero difficile in questo momento."

John è d'accordo con lei e dice che la situazione attuale è così instabile che è difficile capire dove stia andando il mondo del gaming, indicando un esempio specifico di uno sviluppo bizzarro recente nell'industria. Dice che EA ha incassato una fortuna su Battlefield 6, che ha venduto "davvero, davvero bene" - ma questo non ha giovato agli sviluppatori, dato che la ricompensa di quel successo è stata un'ondata di licenziamenti. John riassume tutto:

"Non capisco di cosa si tratti tutto questo."

Tuttavia, entrambi sono convinti che le persone continueranno a giocare, ma sembrano credere che i grandi publisher siano completamente fuori sintonia con il loro pubblico, citando le discussioni sull'IA come prova di ciò:

"Questa è davvero una di quelle volte in cui non lo so. E si sente dietro le quinte che c'è una spinta enorme verso i team che usano l'IA generativa, c'è una forte resistenza da parte dei team e dei gamer sull'uso dell'IA generativa... "

Qual è la tua opinione su questo? I Romero stanno esagerando, o c'è una vera crisi nel mondo dei videogiochi in questo momento?