Juan Carlos Ferrero è ferito dopo la rottura con Carlos Alcaraz: "Forse si sarebbe potuto risolvere se ci fossimo seduti a parlare"

Una settimana dopo l'annuncio che Carlos Alcaraz e il suo allenatore Juan Carlos Ferrero si sarebbero sciolti, ponendo fine a una collaborazione di sette anni di grande successo durante la quale Alcaraz vinse sei titoli del Grande Slam e chiuse l'anno come numero 1 mondiale due volte (tutto questo prima di compiere 23 anni). Si è detto molto sulle ragioni dietro la rottura e, per la prima volta, Juan Carlos Ferrero ha parlato con il quotidiano spagnolo Marca per raccontare la sua versione della storia.

"All'inizio sembrava andare tutto bene", disse Ferrero. "Quando un anno finisce, alcune cose devono essere riesaminate riguardo ai contratti. E come per ogni nuovo contratto, c'erano certe cose su cui non eravamo d'accordo. Come per tutti i contratti, una parte tira in una direzione e l'altra nell'altra. Il campo di Carlos pensa a ciò che è meglio per lui, e il mio pensa a ciò che è meglio per me".

"C'erano alcune questioni su cui entrambe le parti non erano d'accordo. Forse si sarebbero potute risolvere se ci fossimo seduti a parlare, ma alla fine non l'abbiamo fatto, e abbiamo deciso di non continuare", ammise Ferrero. È stato riportato che a Ferrero sono state concesse solo 48 ore per prenderla o lasciarla.

Tuttavia, Ferrero ha detto che non era per disaccordi economici e ha completamente respinto le voci secondo cui si fossero sciolti a causa dell'incompatibilità delle loro potenziali accademie tennistiche "rivali" (Ferrero ne ha una e Alcaraz ne ha aperta una nuova a Murcia). "Ci sono punti di cui non entrerò nei dettagli, ma non eravamo d'accordo su di essi e, alla fine, ci siamo separati".

Ferrero ha bisogno di tempo per guarire, sta ancora soffrendo

Ferrero ha elogiato Alcaraz nell'intervista, dicendo che non avevano mai avuto alcun incontro durante l'anno. "Non potrei dire che ci sia stato nulla di negativo. La mia esperienza come allenatore di Carlos è stata molto positiva. Siamo stati entrambi fortunati perché ha trovato qualcuno che lo ha guidato nel suo sviluppo, qualcuno con esperienza nel mondo del tennis che poteva insegnargli molto. E sono stato fortunato a trovare qualcuno che sapeva imparare a un ritmo così rapido, a velocità fulminea, tutto ciò che abbiamo cercato di insegnargli. Quando sono arrivato, era un giocatore con abilità tecniche, fisiche e mentali impressionanti, e insieme, come squadra, siamo riusciti ad aiutarlo a migliorare."

Tuttavia, ha ammesso di essere "ferito" in questo momento e che entrambi hanno bisogno di tempo per assimilare la rottura. "Soprattutto, suppongo che farà male anche quando lo vedrò giocare nei tornei. Molte esperienze condivise entrano in gioco lì. Penso che ci vorrà un po' di tempo."Tuttavia, per lui sarà difficile non guardare le partite, dice, e pensa ancora di poter diventare il migliore di tutti i tempi.

Infine, ha aggiunto che al momento non sta pensando di accettare altri lavori. "Non sto considerando altre opzioni al momento perché ho bisogno di due o tre mesi di pace e tranquillità e che il dolore si attenui".