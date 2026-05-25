Judas potrebbe essere rimandato all'inizio del 2029

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Quando Take-Two ha pubblicato il suo rapporto trimestrale la scorsa settimana, i titoli sono stati dominati dalla notizia che la data di uscita di novembre per Grand Theft Auto VI è scolpita nella pietra, oltre ai fenomenali numeri di vendita per Grand Theft Auto V e Red Dead Redemption 2. Tuttavia, il rapporto conteneva informazioni più interessanti di così.

Gli utenti di Reddit ora sottolineano che il prossimo gioco di Ken Levine (il creatore di Bioshock ), Judas, sembra essere stato ritardato internamente. Non aveva ancora avuto una data di uscita, ma è stato mostrato in trailer diverse volte, e molti si aspettavano che uscisse a fine anno o forse nel 2027. Ma sembra che non sarà così, e ora si dice che sarà rilasciata tra il 1° aprile 2027 e il 31 marzo 2029.

Si tratta di un arco temporale molto ampio, il che probabilmente indica che il rilascio viene semplicemente posticipato. Se non si presenta in uno dei tanti eventi di videogiochi che si terranno all'inizio di giugno, allora possiamo presumere che il ritardo sia, purtroppo, una realtà.