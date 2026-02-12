Kazutaka Kodaka vuole che "The Hundred Line" sia un gioco che duri più di 10 anni, aggiungendo 400 nuove rotte

HQ

Kazutaka Kodaka è uno dei creatori di videogiochi più carismatici del momento. È molto bravo a creare storie leggermente cupe, piene di morte e colpi di scena inaspettati, il che gli ha permesso di costruire una legione di fan che amano tutte le sue opere.

The Hundred Line, il suo titolo più ambizioso finora, che in realtà era due giochi con un totale di 100 finali, vuole continuare a crescere. Recentemente, il direttore del gioco ha chiesto a tutti i fan tramite il suo account X di aiutarlo a mantenere vivo il gioco per altri 10 anni:

"Voglio realizzare questo sogno! Per favore, aiutatemi a diffondere la notizia di Hundreds Line! È un gioco incredibile, e voglio che tutti ci giochino!"

Resta da vedere se questo gioco sarà grande quanto il suo creatore desidera. Nel frattempo, possiamo continuare a goderci altre opere a cui ha partecipato, come Danganronpa 2x2 e la sua incredibile edizione limitata, oppure possiamo chiedergli di realizzare un sequel di Master Detective Archives: Rain Code.

Vuoi che The Hundred Line continui a ricevere contenuti, o preferiresti che realizzi altri giochi?