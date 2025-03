Kirsty Coventry eletta prima donna presidente del CIO e la prima africana

HQ

Kirsty Coventry è stata eletta decimo presidente del Comitato Olimpico Internazionale. Sarà la prima donna a ricoprire questo ruolo e anche la prima persona proveniente dall'Africa (ci sono stati solo nove presidenti prima dal 1894, e tutti tranne uno erano europei). È stata eletta a maggioranza assoluta al primo turno del processo, quindi non c'è stato bisogno di fare altri turni per eliminare i candidati, poiché ha ricevuto 49 voti su un totale di 97 voti possibili. L'unico altro candidato (erano sette in totale) con più di 8 voti è stato lo spagnolo Juan Antonio Samaranch.

Coventry è il ministro dello sport dello Zimbabwe. Prima di tutto questo, è stata campionessa olimpica di nuoto nel 2004 e nel 2008. "La giovane ragazza che ha iniziato a nuotare in Zimbabwe tanti anni fa non avrebbe mai potuto sognare questo momento", ha detto dopo essere stata eletta. "Oggi i soffitti di cristallo sono stati infranti e sono pienamente consapevole delle mie responsabilità come modello", ha detto riconoscendo di essere la prima donna e la prima africana a ricoprire una posizione così importante.

Coventry resterà in carica per otto anni, con la possibilità di un ulteriore mandato di quattro anni. Sostituirà il presidente uscente Thomas Bach il 23 giugno. La sessione di questa settimana in Grecia ha esplorato anche altri argomenti, tra cui la riapprovazione della boxe come evento sportivo a Los Angeles 2028, con World Boxing che sostituisce l'IBA come Federazione Internazionale responsabile di questi eventi.