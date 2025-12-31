Kylian Mbappé infortunato: quante partite potrebbe perdere con il Real Madrid a gennaio 2026?

HQ

Il 2025 si conclude con cattive notizie per il Real Madrid, poiché il capocannoniere della squadra, Kylian Mbappé, è stato diagnosticato con una distorsione al ginocchio sinistro il 31 dicembre. Il club ha dichiarato che i suoi progressi saranno monitorati, senza fornire ulteriori informazioni su un tempo stimato di recupero.

Il giorno prima, Mbappé si era allenato come al solito in una sessione a porte aperte, dove i tifosi hanno visto i loro giocatori allenarsi. Dopo la vigilia di Capodanno, il calendario è molto serrato. Il Real Madrid gioca contro il Betis domenica 4 gennaio, e poi contro l'Atlético de Madrid nelle semifinali della Supercoppa in Arabia Saudita. Se vinceranno, potrebbero affrontare il Barcellona domenica 11 gennaio, prima di giocare gli ottavi di finale della Copa del Rey mercoledì o giovedì successivo.



Il mese prosegue con partite di Liga nei fine settimana (Levante il 17 gennaio e Villarreal il 25 gennaio) intrecciate con partite di Champions League: Monaco il 20 gennaio e Benfica il 28 gennaio. Una partita ogni tre o quattro giorni per tutto il mese.

Per quanto tempo Kylian Mbappé rimarrà infortunato per il Real Madrid?

Quante partite perderà Mbappé a causa di questo infortunio? È ancora presto per sapere come evolverà il suo infortunio, ma Mbappé sicuramente perderà la partita contro il Betis il 4 gennaio... e potrebbe saltare la Supercoppa di Spagna. Secondo AS, Mbappé è infortunato dal 7 dicembre scorso e, se non riposa, potrebbe degenerare in un infortunio molto più serio.

Altre fonti, tuttavia, affermano che per un recupero completo gli servirebbero tre settimane, il che significa che, nel peggiore dei casi, potrebbe saltare tra cinque e sei partite a gennaio.

Potrebbe dipendere dalla sua guarigione... e quanto è disposto a rischiare se vuole giocare contro l'Atleti e forse il Barça questo mese.

Mbappé ha concluso l'anno solare segnando 59 gol per il Real Madrid, eguagliando il record stabilito da Cristiano Ronaldo nel 2013, solo nel suo primo anno completo al club. Nonostante i brutti risultati come squadra, Mbappé ha brillato e continuerà a brillare nel 2026, ma più tardi del previsto.