Kylian Mbappé perde la partita del Benfica per il Real Madrid e non tornerà fino alla prossima settimana

Kylian Mbappé è assente all'ultimo minuto dalla rosa del Real Madrid contro il Benfica in Champions League, e mancherà anche la prossima partita di Liga (Getafe lunedì 2 febbraio), a causa di un fastidio al ginocchio sinistro, come riportato da AS.

L'attaccante francese, che si è infortunato al ginocchio in una partita del 7 dicembre contro il Celta de Vigo, da allora ha avuto pochissima riposa, diventando di gran lunga il miglior marcatore del club, portando a una certa dipendenza dai suoi gol per il Real Madrid per la vittoria, cosa che lui stesso ha negato.

Le prestazioni di Mbappé sono state peggiori del solito nelle ultime partite, inclusa una sconfitta in Liga contro l'Osasuna lo scorso weekend che ha costretto il Madrid a perdere la leadership della Liga, solo una settimana dopo aver preso il vantaggio dal Barcellona. Invece, è stato Vinícius a guadagnare terreno, segnando tre partite di fila, e diventerà il fulcro contro il Benfica, insieme a Gonzalo García, il giocatore formato in casa che di solito gioca solo quando Mbappé è fuori.

La partita di stasera contro il Benfica al Bernabéu sarà tesa a causa del possibile riunione tra Vinícius Jr. e Gianluca Prestianni