Kylian Mbappé, sull'anniversario degli attentati di Parigi 2015: "C'è una qualificazione ai Mondiali, ma ci sono cose molto più importanti"

La Francia giocherà una partita di qualificazione alla Coppa del Mondo contro l'Ucraina allo Stade de France domani (20:45 CET, 19:45 BST), nel giorno che commemora i dieci anni dagli attacchi terroristici mortali del 13 novembre 2015 a Parigi. Gli attacchi coordinati sono iniziati allo Stade de France, dove tre attentatori suicidi hanno fatto esplodere bombe fuori dallo stadio, uccidendo una persona. Non sono riusciti ad entrare nello stadio, dove avevano pianificato di causare un massacro molto più grande durante una partita di calcio amichevole tra Francia e Germania, a cui ha partecipato l'allora presidente François Hollande.

Kylian Mbappé, capitano della squadra, ha parlato in una conferenza stampa prima della partita e ha ricordato il tragico giorno, dicendo che cercheranno di rendere omaggio alle vittime. "A nome di tutta la squadra francese, dello staff, dei giocatori e di tutte le persone coinvolte, poiché non so se tutti avranno l'opportunità di parlarne giovedì, tutti sanno che domani è un giorno speciale, non in senso positivo, quindi volevamo esprimere i nostri pensieri per tutti coloro che hanno perso i propri cari, che potrebbero essere stati feriti o colpiti mentalmente o fisicamente", ha detto Mbappé.

"Vogliamo far capire ai francesi che, anche se c'è una qualificazione ai Mondiali, ci sono cose molto più importanti. E commemorare questo giorno purtroppo storico è uno di questi. Non siamo disconnessi da questo, e volevamo esprimere il nostro pensiero per tutto il popolo francese".

L'attaccante 26enne ha ricordato che era a Monaco quando è successo, e ha ricevuto la notizia come tutti gli altri, e ha detto di aver avuto paura per i suoi genitori, che vivevano a Bondy. Ancora adolescente, Mbappé non ha fatto il suo debutto in prima squadra fino al 2017, lo stesso anno in cui ha ottenuto un trasferimento da record al PSG.

Anche l'allenatore francese, Didier Deschamps, era in panchina quel giorno. Domani ci sarà anche un solo giocatore della rosa di dieci anni fa, il terzino Lucas Digne. Se la Francia vince la partita, si qualificherà per la Coppa del Mondo, ma come ha ricordato il capitano Mbappé, ci sono cose più importanti del calcio.