Kylian Mbappé vince la causa legale contro il Paris Saint-Germain, riceverà 60 milioni di euro

Kylian Mbappé ha strappato una grande vittoria legale contro l'ex club Paris Saint-Germain, che aveva citato in giudizio per salari non pagati e discriminazione quando aveva dichiarato che non avrebbe rinnovato il contratto e che si sarebbe trasferito al Real Madrid. Un tribunale del lavoro parigino ha ordinato al PSG di pagare a Kylian Mbappé 60 milioni di euro di stipendio e bonus non pagati.

Tuttavia, come era già noto, il tribunale respinse le accuse del giocatore riguardo alle molestie morali subite dal club. Si tratta di una vittoria parziale, poiché il giocatore chiedeva in totale 263 milioni di euro per il risarcimento delle altre richieste.

La somma di 60 milioni di euro proviene da stipendio e bonus non pagati dei mesi aprile, maggio e giugno 2024, gli ultimi mesi prima della scadenza del contratto e della sua arrivata al Real Madrid, oltre a un bonus etico e un bonus di firma dovuti al contratto di lavoro.

Prima di questa sentenza, la Lega Professionistica Francese di Calcio (LFP) aveva anche dichiarato che il club doveva pagare quelle somme a Mbappé e, sebbene il club sostenesse che i giocatori francesi avessero rinunciato a tali pagamenti, non fu trovato alcun accordo scritto. Il club chiedeva 240 milioni di euro a Mbappé, sostenendo che il giocatore avesse nascosto l'intenzione di non rinnovare il contratto, e gli era stato negato un trasferimento di quel valore da altri club (invece ha lasciato scaduto il contratto e ha firmato con il Real Madrid come free agent, in conformità con la sentenza Bosman che ha compiuto 30 anni ieri).

Il Paris Saint-Germain si conforma alla decisione ma si riserva il diritto di fare ricorso

Gli avvocati di Mbappé hanno affermato che "questa sentenza conferma che gli impegni assunti devono essere rispettati. Restituisce una verità semplice: anche nell'industria del calcio professionistico, il diritto del lavoro si applica a tutti. Il signor Mbappé, da parte sua, ha rispettato scrupolosamente i suoi obblighi sportivi e contrattuali per sette anni, fino all'ultimo giorno."

Il club ha risposto con una dichiarazione confermando che si conformerà a questa dichiarazione, pur riservandosi il diritto di appello. "Paris Saint Germain ha sempre agito in buona fede e con integrità, e continuerà a farlo. Il club ora guarda al futuro, costruito sull'unità e sul successo collettivo, e augura al giocatore il meglio per il resto della sua carriera."