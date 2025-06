La Cenerentola francese raggiunge le semifinali e batte alcuni record del Roland Garros

HQ

Tutte le semifinaliste del Roland Garros si decidono nel singolare femminile. Al mattino, il match All-American tra Madison Keys e Coco Cauff si è concluso con un'emozionante vittoria per Gauff. Keys, che ha vinto l'Australian Open all'inizio di quest'anno, pone fine a una striscia di 11 vittorie consecutive nei major contro Gauff, il cui unico Grande Slam è arrivato negli Stati Uniti nel 2023, e ha raggiunto la finale in Francia nel 2022.

Tuttavia, la più grande sorpresa del torneo continua ad essere Loïs Boisson. Gli appassionati di tennis francesi si erano abituati a non vedere i favoriti di casa nelle fasi successive del Philippe Chatrier, ma Boisson ha sorpreso tutti: si è iscritta come wild card, invitata dalla Federazione francese di tennis, e ha eliminato sulla sua strada la numero 3 del mondo Jessica Pegula e ora la numero 6 del mondo Mirra Andreeva in due set: 6(6)-7(8), 3-6.

Con questa vittoria, Boisson (attualmente numero 361 del ranking) diventa la prima giocatrice francese a raggiungere le semifinali del Roland Garros dai tempi di Marion Bartoli nel 2011, e la prima nell'Era Open a farlo come wild card. Ascolta come esplode la folla:

Boisson non solo non aveva mai battuto una top 20 prima di affrontare Pegula: non aveva mai giocato contro una di loro, essendo in categorie molto più basse. È stato solo l'anno scorso che ha vinto il suo primo titolo, un WTA 125 a Saint-Malo. Poco dopo, ci si aspettava che le venisse data una wildcard per il Roland Garros 2024... si è strappata il legamento crociato anteriore ed è stata messa da parte per nove mesi.

Un anno dopo, si è completamente ripresa e ha fatto buon uso dell'invito. Venerdì affronterà Coco Gauff, una giocatrice con molti più titoli, di un anno più giovane... ma se questa corsa al Roland Garros è stata indicativa, Boisson vuole anche entrare nell'élite per il futuro.