Roland Garros: confermate le prime semifinali, tra cui una spettacolare Sabalenka contro Swiatek e Alcaraz contro Musetti... di nuovo

Il primo giorno dei quarti di finale del Roland Garros ha dato il via ad alcuni incontri incredibilmente emozionanti per le semifinali. Nel singolare femminile, entrambe le semifinali si svolgeranno giovedì 5 giugno al Phlippe Chatrier, con un match di successo con forse le due giocatrici più famose del momento: Aryna Sabalenka e Iga Swiatek.

Mentre Sabalenka potrebbe essere irraggiungibile nel circuito WTA ed è favorita su tutto, e Swiatek non ha vinto un solo titolo quest'anno, facendole perdere alcune posizioni, la polacca è particolarmente esperta sulla terra battuta e ha vinto gli Open di Francia quasi ogni anno: 2020, 2022, 2023 e 2024, mentre la bielorussa non ha mai nemmeno raggiunto una finale. E non dimentichiamo che Swiatek è la nemesi di Sabalenka: il polacco ha vinto otto dei dodici precedenti incontri. Sarà la prima volta che si scontreranno quest'anno, Sabalenka avrà la sua rivincita?

L'altra semifinale confermata sarà venerdì, tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz, la terza volta che il match si ripete quest'anno sulla terra battuta: Alcaraz, campione in carica, è sempre favorito, e ieri ha rapidamente eliminato Tommy Paul 6-0, 6-1, 6-4. L'italiano ha battuto Alcaraz solo una volta, ed è stato nel 2022: Alcaraz lo ha già battuto alla semifinale di Roma e alla finale di Monte-Carlo quest'anno.

Le partite dei quarti di finale si giocheranno mercoledì

Ricordate che oggi abbiamo ancora dei quarti di finale mercoledì 4 giugno da entrambe le parti:



Madison Keys contro Coco Gauff (10:00 BST, 11:00 CEST)



Mirra Andreeva contro Loïs Boisson (11:10 BST, 12:10 CEST)



Jannik Sinner contro Aleksandr Búblik (12:20 BST, 13:20 CEST)



Alexander Zverev contro Novak Djokovic (19:15 BST, 20:15 CEST)