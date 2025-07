La Champions League 2025/26 inizia ora con il primo turno di qualificazione: tutte le partite di oggi

HQ

A metà luglio, appena 38 giorni dopo che il PSG ha battuto l'Inter per 5-0, poche persone potrebbero pensare alla Champions League (specialmente con la Coppa del Mondo per Club, con tre recenti campioni d'Europa, che si svolge contemporaneamente). Ma in realtà la UEFA inizia l'edizione 2025/26 oggi, martedì 8 luglio, con il primo turno di partite di qualificazione: 14 partite in totale, tra martedì e mercoledì.

La Champions League 2025/26 vedrà, come l'edizione dello scorso anno, 36 squadre nella fase di campionato. 29 si sono già qualificate attraverso i loro campionati nazionali, vincendo la Champions League e l'Europa League, oltre ad altre due dagli European Performance Spots (Newcastle e Villareal quest'anno). Ma ci sono sette posti rimasti, da decidere tra 53 squadre, tra le vincitrici o le seconde, terze o quarte classificate nei campionati nazionali di tutti i paesi d'Europa, ad eccezione di Liechtenstein e Russia.

I campioni di paesi come Finlandia, Danimarca, Moldavia, Lituania, Galles, Macedonia del Nord, Georgia, Svezia, Lussemburgo o Kosovo giocano le loro partite oggi o domani. Ci saranno tre turni di qualificazione e uno di spareggio tra l'8 luglio e il 27 agosto.

Tutte le partite di Champions League che si svolgeranno oggi, 8 luglio, come parte del turno di qualificazione 1: