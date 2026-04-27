La Corea del Nord apre un museo dedicato ai soldati che combattono al fianco della Russia nell'anniversario della campagna di Kursk

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La Corea del Nord ha aperto un museo a Pyongyang dedicato ai soldati uccisi nella guerra con l'Ucraina, combattendo al fianco delle forze russe, specialmente nella regione di confine di Kursk. Il Museo Memoriale delle Imprese di Combattimento presso le Operazioni Militari d'Oltremare è stato inaugurato lunedì dal leader nordcoreano Kim Jong Un, nel primo anniversario del giorno in cui la Russia ha dichiarato di aver cacciato tutte le forze ucraine dalla regione del Kursk, dopo un tentativo fallito da parte dell'Ucraina di conquistare territorio russo nella confinante oblast di Kursk.

Il presidente russo Vladimir Putin non ha partecipato all'evento, ma il ministro della Difesa Andrei Belousov e il presidente della Duma di Stato Vyacheslav Volodin erano presenti, con Volodin che ha letto una lettera di Putin, in cui si afferma che il museo è "un chiaro simbolo di amicizia e solidarietà", secondo Al Jazzera. Kim Jong Un ha affermato che le truppe nordcoreane cadute sono "un simbolo dell'eroismo del popolo coreano".

Sebbene la Corea del Nord non abbia reso pubblici dati, secondo le stime dell'agenzia di intelligence sudcoreana, i loro vicini hanno schierato circa 15.000 soldati per combattere per la Russia nella regione del Kursk, di cui 2.000 sono stati uccisi.

Si stima che quasi un quarto di milione di russi siano stati uccisi in Ucraina dall'inizio della guerra quattro anni fa.