La differenza tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, secondo Mats Wilander

HQ

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz definiranno una nuova era del tennis. Poche persone possono discuterne. Ma ci sono differenze nei loro stili di gioco. Mats Wilander è uno di quegli ex giocatori che credono di essere ancora più veloci di Nadal e Federer nel fiore degli anni.

Tuttavia, ha sottolineato alcune differenze dopo la finale di Wimbledon, vinta da Sinner, mostrando una netta superiorità sullo spagnolo, anche se non di molto. Lo svedese, che ha vinto sette Grandi Slam, tra cui tre volte il Roland Garros negli anni '80, ha dichiarato in un'intervista a L'Equipe che Alcaraz ha "un talento eccezionale", ma Sinner', invece, è il risultato di duro lavoro e dedizione.

Riferendosi a Sinner, Wilander ha detto di essere "convinto che presto diventerà un modello per tutti gli altri giocatori, perché non tutti possono giocare come fa Alcaraz. L'asso spagnolo ha un talento estremamente raro anche tra i giocatori professionisti, ma chiunque può provare a giocare come Sinner".

Il suo gioco non richiede un talento eccezionale, ma richiede una dedizione totale", ha aggiunto. "Ha la capacità di imporre un ritmo pazzesco dalla linea di fondo e toglie il fiato ai suoi avversari. Non appena giocano un tiro più corto, vengono immediatamente puniti".

Sei d'accordo con il modo in cui Mats Wilander vede la differenza tra Sinner e Alcaraz? La rivalità continuerà quest'estate e, senza nulla da perdere, Alcaraz potrebbe inseguire e quasi raggiungere Sinner nella classifica ATP prima degli US Open...