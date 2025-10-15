Gamereactor

La doppietta di Cristiano Ronaldo lo avvicina alla sfida dei 1000 gol, nonostante il pareggio del Portogallo

Nonostante i gol di Ronaldo, il Portogallo non è riuscito a qualificarsi per la Coppa del Mondo e dovrà aspettare fino a novembre.

HQ

Cristiano Ronaldo ha segnato una doppietta per il Portogallo martedì sera, ma oggi non è riuscito a qualificarsi per la Coppa del Mondo: una vittoria sull'Ungheria sarebbe stata sufficiente per qualificarsi matematicamente per la competizione della prossima estate, ma un pareggio per 2-2 contro l'Ungheria li ha lasciati in attesa di un mese. Tuttavia, con 10 punti per il Portogallo, 5 per l'Ungheria, 3 per l'Irlanda, la situazione è abbastanza favorevole.

Ronaldo era contro la star dello spettacolo: con i suoi due gol è diventato il capocannoniere delle qualificazioni ai Mondiali (40, superando l'ex guatemalteco Carlos Ruiz con 39 e Messi con 36).

Ronaldo ha ora segnato 143 gol con il Portogallo, dove gioca dal 2003 in 225 presenze. È anche il suo 948º gol in carriera, contando nazionali e club come Manchester United, Real Madrid, Juventus, Sporting e Al-Nassr. A 40 anni, sa che il numero di 1.000 gol ufficiali nella sua carriera è raggiungibile e vuole continuare a giocare per il Portogallo e il suo club saudita fino a quando non ce la farà...

Primo miliardario del calcio, Ronaldo ha un contratto fino al 2027. Un altro dei suoi obiettivi alla fine della sua carriera è quello di giocare una volta con suo figlio, Cristiano Ronaldo Jr., che ora ha 15 anni.

