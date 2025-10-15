La doppietta di Cristiano Ronaldo lo avvicina alla sfida dei 1000 gol, nonostante il pareggio del Portogallo

HQ

Cristiano Ronaldo ha segnato una doppietta per il Portogallo martedì sera, ma oggi non è riuscito a qualificarsi per la Coppa del Mondo: una vittoria sull'Ungheria sarebbe stata sufficiente per qualificarsi matematicamente per la competizione della prossima estate, ma un pareggio per 2-2 contro l'Ungheria li ha lasciati in attesa di un mese. Tuttavia, con 10 punti per il Portogallo, 5 per l'Ungheria, 3 per l'Irlanda, la situazione è abbastanza favorevole.

Ronaldo era contro la star dello spettacolo: con i suoi due gol è diventato il capocannoniere delle qualificazioni ai Mondiali (40, superando l'ex guatemalteco Carlos Ruiz con 39 e Messi con 36).

Ronaldo ha ora segnato 143 gol con il Portogallo, dove gioca dal 2003 in 225 presenze. È anche il suo 948º gol in carriera, contando nazionali e club come Manchester United, Real Madrid, Juventus, Sporting e Al-Nassr. A 40 anni, sa che il numero di 1.000 gol ufficiali nella sua carriera è raggiungibile e vuole continuare a giocare per il Portogallo e il suo club saudita fino a quando non ce la farà...

Primo miliardario del calcio, Ronaldo ha un contratto fino al 2027. Un altro dei suoi obiettivi alla fine della sua carriera è quello di giocare una volta con suo figlio, Cristiano Ronaldo Jr., che ora ha 15 anni.