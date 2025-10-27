La leggenda del settore John Romero non è interessato a esplorare il battle royale

HQ

Nonostante non abbia avuto un grande successo da diversi decenni, John Romero continua ad essere venerato nel mondo dei giochi. Dopotutto, stiamo parlando di una delle menti dietro classici che definiscono lo stile come Doom e Quake.

Aiuta anche il fatto che sia una persona schietta e interessante con molte frecce al suo arco. Ciò significa che vale sempre la pena tenere d'occhio le interviste con lui, e il nostro caporedattore spagnolo David Caballero ha recentemente avuto l'opportunità di parlare con lui durante il San Diego Comic-Con Málaga, e Romero come al solito ha pronunciato diverse bordate di spavalderia impenitente.

Tra le altre cose, gli abbiamo chiesto se fosse interessato a esplorare il battle royale, cosa che ha riso e ha detto:

"Beh, voglio dire, molte persone stanno esplorando tutto in FPS, quindi non ho bisogno di esplorare Battle Royale.

"Voglio dire, il mercato PvP degli FPS è estremamente affollato, giusto? Quindi non ho intenzione di passare il mio tempo a buttarmi e cercare di fare qualcosa di diverso, ma lo apprezzo davvero, mi piace molto giocare a diversi giochi che sono sparatutto molto hardcore, come Rainbow Six Siege, sai, è un gioco così bello".

Ha colto l'occasione per commentare il progetto a cui sta attualmente lavorando in prima persona - che non è un battle royale - e ha detto che si tratta comunque di uno sparatutto in prima persona che secondo lui ha molte idee originali:

"Mi piacciono tutti i tipi di FPS, e il mio gioco è diverso, è molto diverso, e non posso parlare di quanto sia diverso o di quello che sto facendo, ma è un FPS".

Se vuoi dare un'occhiata all'intera intervista con questa leggenda, puoi trovarla qui sotto.

