La nuova mega-patch di Crimson Desert rende l'equitazione più naturale, tra centinaia di altri cambiamenti

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È l'inizio di una nuova settimana, e una nuova patch è già arrivata per Crimson Desert, il titolo single-player di Pearl Abyss che sta causando senso. Con oltre tre milioni di copie vendute, il gioco ha raggiunto un nuovo picco di giocatori contemporanei questo fine settimana, mentre le recensioni degli utenti su Steam hanno raggiunto le 100.000 valutazioni, risultando 'molto positive'.

Infatti, nelle ultime 24 ore abbiamo ricevuto due aggiornamenti per il gioco: patch 1.01 e hotfix 1.01.01. Il primo è arrivato domenica e ha portato una serie di miglioramenti alla qualità della vita, oltre a cinque nuove cavalcature e correzioni di bug. La patch di oggi del lunedì ha implementato alcune piccole modifiche, basandosi sull'aggiornamento precedente.



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Qui sotto potete trovare le note della patch per la patch 1.01 e l'hotfix 1.01.01 di Crimson Desert, ora disponibili su PC (solo Steam, per ora), Xbox Series e PS5.

Patch 1.01.00

Contenuto



Sono state aggiunte cinque nuove cavalcature, che possono essere ottenute e evocate soddisfacendo determinati requisiti. Orso bianco ghiacciato, zanna d'argento, cervo bianco, facocero dalle zanne di roccia e stampico alpino.



Gli abitanti di Pywel non hanno paura degli animali addomesticati, quindi puoi muoverti per gli insediamenti con completa tranquillità.



Se avevi già catturato uno degli animali leggendari prima di questa patch, riceverai la ricompensa corrispondente retroattivamente nel menu delle ricompense aggiuntive quando accedi al gioco.



Sono stati aggiunti forzieri contenenti certi materiali in tutto il continente di Pywel.



È stata aggiunta una 'Moneta di Raffinatezza', che ti permette di perfezionare l'equipaggiamento fino al livello 4 senza consumare materiali aggiuntivi. Questa moneta può essere ottenuta come ricompensa in alcune missioni principali e di fazione.



Nei menu di cucina e crafting è stata aggiunta la funzione 'Crea immediatamente', che ti permette di preparare il cibo immediatamente dopo aver selezionato la ricetta, senza dover selezionare gli ingredienti.



È stata aggiunta l'opzione di conservare tutti gli oggetti contemporaneamente nel magazzino personale. (Tastiera: Shift + tasto destro / PS5: □ / Xbox: X)



Il magazzino personale, che prima si trovava dietro Carl, l'NPC al Campo Greymane, ora si trova all'interno della tenda.



Con l'aggiunta di un NPC da supermercato nelle fattorie delle varie regioni del continente di Pywel, la quantità di certe conoscenze è stata modificata.



Ora puoi acquisire tutta la conoscenza sugli articoli in vendita nel negozio in una sola volta; Il tempo di acquisizione è stato impostato a 3 secondi.



L'interfaccia è stata migliorata in modo che, quando ti trovi davanti a una porta chiusa a chiave, appaia un pulsante di interazione che ti permette di scegliere se usare o meno una chiave.



Il comportamento degli animali domestici è stato migliorato in modo che non si allontanino troppo dal giocatore durante il combattimento.



Il problema per cui gli animali non potevano raccogliere oggetti durante il combattimento è stato risolto.



Ora otterrai 5 unità d'acqua quando prelievi acqua da un pozzo.



I minerali estratti dalle vene tramite il Mining Drill vengono ora ottenuti immediatamente.



La legna da ardere proveniente dagli alberi abbattuti con la motosega di Demenis viene ora raccolta automaticamente.



I materiali necessari per realizzare il kit dell'Osservatore Kuku sono stati cambiati.



Il sistema è stato migliorato in modo che i componenti dell'Abisso lasciati cadere dai massi evanescenti quando distrutti possano essere conservati nella Pentola di Ferro Kuku.



Utilizzando il Head of Knowledge, ora puoi ottenere istantaneamente tutta la conoscenza disponibile sullo schermo.



La portata di rilevamento dei tesori del Cappello del Re dei Pirati è stata leggermente aumentata.



Dopo aver ampliato l'inventario alla sua capacità massima (240 slot), qualsiasi strumento di espansione dell'inventario acquisito verrà convertito in forzieri contenenti materiali di creazione, tra gli altri oggetti.



L'esperienza di gioco nell'Abisso è stata migliorata.



La probabilità che i ladri fuggino dopo aver rubato ed essere entrati in un edificio è stata ridotta.



La distanza massima di cattura in modalità foto è stata aumentata e sono state aggiunte una funzione di regolazione del campo visivo ed effetti sonori durante la cattura.



Come parte dei miglioramenti continui, alcuni asset artistici 2D sono stati sostituiti per allinearsi alla direzione artistica del gioco.



Corretto un bug che impediva ai giocatori di riposare o aspettare al letto, al falò e in altri luoghi simili.



Ho risolto un problema in cui Damiane o Oongka diventavano invisibili in certe situazioni.



Corretto un bug che faceva sparire il denaro depositato in banca durante l'aggiornamento degli interessi in determinate circostanze.



È stato corretto un bug in modo che, quando si perde un oggetto che può essere sigillato, questo verrà sigillato se lo stato lo permette; altrimenti, verrà registrato come oggetto perduto.



Il sistema è stato migliorato in modo che, quando lasci un oggetto sigillabile all'esterno, salvando e caricando il gioco, appaia un avviso di sigillamento o di un oggetto perso.



Ora, il contributo non diminuirà finché un NPC non individuerà il crimine.



La funzionalità di un oggetto è stata modificata.



Controlli / Combattimento



I controlli di movimento per il personaggio e il cavallo sono stati migliorati.



La velocità di movimento ora aumenterà semplicemente tenendo premuto il pulsante di corsa.



È anche possibile aumentare la velocità di movimento premendo il pulsante di corrida una volta, senza doverlo premere ripetutamente.



È stato implementato un miglioramento affinché la velocità di movimento del personaggio o del cavallo non diminuisca anche se il pulsante di corsa non è premuto.



(Tuttavia, per mantenere lo stato di corsa, è necessario premere periodicamente il pulsante di corsa).



L'abilità 'Volo' è stata migliorata.



Il consumo di resistenza è stato ridotto.



Il bug che causava l'interruzione momentanea del movimento quando si usava l'abilità prima di volare è stato risolto.



Ora è possibile utilizzare oggetti equipaggiati anche durante il volo.



Il problema che impediva l'attivazione dell'abilità 'Flight' in certe situazioni è stato risolto.



L'abilità 'Air Stab' è stata ridisegnata. A causa di un bug non intenzionale che permetteva di concatenare questa abilità a mezz'aria, abbiamo apportato modifiche affinché funzioni come una meccanica di movimento più piacevole senza rompere l'equilibrio del gioco.



L'animazione dell'abilità è stata migliorata.



Più volte usi Air Spugna consecutivamente, più stamina consuma.



Un bug che impediva l'attivazione dell'abilità quando era equipaggiata con un'arma principale diversa dalla spada è stato corretto.



La resistenza consumata usando 'Air Manoeuvre' e 'Air Sweep' è stata ridotta.



La gamma di interazioni con gli NPC è stata ampliata per renderla molto più comoda.



La risposta di rotazione del giocatore quando si muove su brevi distanze è stata migliorata.



[Tastiera/Mouse] Corretto un bug che interrompeva l'esecuzione delle abilità 'Dazzle' e 'Spinning Slash' quando si tenevano premuti i comandi in situazioni specifiche.



[Tastiera/Mouse] Ora è possibile vendere oggetti nel negozio cliccando due volte su di essi.



Sono stati aggiunti effetti visivi specifici per i punti deboli in base al loro elemento.



L'IA di certi boss e nemici è stata modificata in modo che non inizino ad attaccare immediatamente dopo la morte e il rigenerazione del giocatore.



Corretto un bug che permetteva di attivare l'abilità 'Calcio in Tuffo' in aria anche quando non c'era terreno solido su cui atterrare.



Aggiunta una guida al targeting per gli oggetti di tipo strumento.



Il tasto per la copertura delle armi ora ti permette anche di sguainare l'arma, e la guida è stata migliorata per mostrarla durante il combattimento.



È stato risolto un problema occasionale in cui la barra stordente si resettava istantaneamente dopo la sconfitta di un boss usando una cavalcatura.



I granchi di roccia di piccole e medie dimensioni ora si ritirano quando vengono colpiti da uno schiaffo.



[Tastiera/Mouse] L'usabilità dei controlli dell'inventario è stata migliorata come segue:



Il metodo per selezionare e utilizzare gli oggetti nell'inventario è ora cambiato: non si fa più passando il cursore sopra di essi, ma cliccando il mouse.



Puoi selezionare gli oggetti nel mio inventario cliccando con il mouse con il tasto sinistro.



Puoi usare gli oggetti cliccando con il tasto destro o doppio clic sul mouse.



Il consumo di stamina quando si usa Sprint e Raven Wings è stato ridotto.



È stato corretto un bug per cui la portata di knockback della Repulsione Concentrata era anormalmente grande.



Non è più possibile distruggere le ruote di Rusten, il Desert Marauder, da una certa distanza.



È stato risolto un bug che impediva di rotolare o schivare mentre si usano le abilità di concentrazione.



[Tastiera/Mouse] È stata aggiunta una funzione per controllare la Forza Assiomatica con precisione. Se tieni premuto Q o il tasto indietro del mouse mentre muovi il mouse, potrai muovere oggetti con maggiore precisione.



L'interazione con gli oggetti è stata migliorata.



Ora, se provi a estrarre la tua arma in un luogo o in uno stato dove non è permesso, apparirà un messaggio informativo.



Missioni



La transizione un po' brusca all'animazione di liberazione durante la liberazione di un insediamento è stata semplificata.



Nel prologo, è stato corretto un bug per cui non era possibile progredire nella missione 'Un Nuovo Viaggio' se si attaccava Sebastian lanciandogli un oggetto.



Nel Capitolo 2, è stato risolto un problema in cui l'obiettivo di consegna scompariva occasionalmente durante la missione 'Un Compagno Mancante'.



Nel Capitolo 3, è stato corretto un bug per cui, durante la missione 'Dancing with the Devil', la distruzione dei totem a volte non veniva registrata.



Inoltre, sono stati aggiunti prompt di aiuto mancanti durante la progressione della missione.



Correzioni/miglioramenti dell'interfaccia



È stata aggiunta una funzione per impostare nord (N) in cima alla mini-mappa.



Nel menu delle abilità sono state aggiunte informazioni sui miglioramenti delle statistiche per il livello successivo di ogni abilità.



Sono state aggiunte icone alla minimappa per indicare la posizione di tasti e incudini.



Nel menu delle notifiche, ora puoi vedere lo stato delle sfide e delle missioni (accettate, completate, aggiornate), oltre alla ricompensa e al tempo. Inoltre, il limite massimo per le notifiche salvate è stato aumentato a 2000.



Un'icona è stata aggiunta al diario per indicare che c'è una nuova missione.



L'interfaccia è stata migliorata in modo che, quando viene visualizzata la barra di liberazione di un insediamento, le strutture dell'insediamento appaiono sulla mini-mappa.



Le funzioni generali delle notifiche sullo schermo principale sono state ottimizzate, inclusi il tempo di visualizzazione e la loro scomparsa.



Nel menu di cucina e creazione, ricette identiche (soddisfacenti, generose o abbondanti) sono ora raggruppate insieme per migliorare la visibilità.



La guida Duo è stata migliorata per mostrare la scorciatoia per controllare la mano durante la partita.



L'effetto del flash accecante sulla schermata di caricamento dopo la morte e il ritentativo è stato rimosso.



L'interfaccia del menu Knowledge è stata ridisegnata in modo che le principali categorie e sottocategorie possano essere visualizzate a colpo d'occhio.



Le immagini guida per i pulsanti L3/R3 sul controller DualSense e i pulsanti LS/RS sul controller Xbox sono state aggiornate.



Quando si usano oggetti di tipo borsa dall'inventario, l'opzione 'Usa Tutto' verrà ora applicata di default.



Il colore del testo nell'interfaccia descrittiva è stato modificato per migliorare la visibilità del testo.



Grafica/Impostazioni



La stabilità e la qualità del rendering sono state migliorate in ambienti a bassa risoluzione o dove la modalità scaling è attivata.



La resa dei materiali trasparenti (capelli, pelliccia, abbigliamento, ecc.) è stata migliorata quando FSR-RR o DLSS-RR sono abilitati.



[PlayStation 5] L'opzione 'Blocca risoluzione a 4K' è stata aggiunta per offrire un'esperienza di gioco più nitida.



Quando questa opzione è attivata, il display invia il segnale a risoluzione 4K indipendentemente dal fatto che il monitor la supporti o meno, permettendoti di godere di un'immagine più chiara.



Se questa opzione viene utilizzata in Performance Mode sul modello base PlayStation 5, verrà applicato l'upscaling tramite FSR.



Questa opzione è abilitata di default, ma puoi disabilitarla se preferisci.



Se lasciato disattivato, il display si regolarà alla risoluzione massima del monitor.



Un bug che causava un aumento del rumore visivo sullo schermo dopo lunghe sessioni di gioco è stato risolto.



Quando DLSS-RR è abilitato, la mappatura di spostamento si applica correttamente. Inoltre, il preset DLSS-RR è stato modificato da D a E, migliorando la qualità complessiva e risolvendo il problema che causava il blocco delle animazioni delle texture, come la cascata.



Prestazioni/Stabilità/Gameplay



I tempi di caricamento durante il movimento attraverso l'Abyss Nexus sono stati ridotti, così come i tempi di attesa durante la resurrezione dopo la morte.



Le prestazioni e la stabilità complessive su PC, Mac e console sono state ottimizzate, e diversi crash imprevisti sono stati risolti.



Il calo di frame rate (FPS) avvenuto durante il combattimento contro il Crow Summoner è stato corretto.



Localizzazione



Corretto un bug in cui l'interfaccia degli obiettivi della missione mostrava la descrizione di certi oggetti invece dei dettagli della missione.



Corretto diversi errori di localizzazione e migliorato la qualità in tutte le lingue disponibili.



Altro



Sono stati aggiunti nuovi suoni che si riproducono quando certi animali mangiano carne.



Altri cambiamenti



Corretto un bug che impediva ai giocatori di interagire con certi strumenti quando cercavano di potenziarli.



Corretto un bug nell'Abisso del Sentiero Contorto che permetteva di aprire il portale della rotta aerea senza prima ripristinare l'Abisso adiacente.



Migliorato il comportamento del bestiame durante il pastore in modo che seguano correttamente il giocatore.



È stato corretto un bug per cui un giocatore con una taglia bassa poteva essere accusato di un crimine semplicemente salutando un NPC.



Un problema è stato risolto in cui l'uso dell'abilità Velo del Vento ha influenzato gli NPC vicini.



È stato risolto un bug che faceva chiudere la modalità housing premendo il pulsante 'zoom' all'aperto.



È stato risolto un bug intermittente che faceva sì che il personaggio si immergesse di nuovo in posizioni anomale quando atterrava in acque basse.



È stato corretto un bug che ha impedito l'attivazione dell'equipaggiamento Energy Drain Abyss.



Rimossa una funzione non intenzionale che veniva applicata al Timone Stellare.



Corretto un stutter nella velocità di movimento che si verificava proprio mentre iniziava lo scivolato.



Corretto un bug che faceva smettere l'equipaggiamento quando cercava di scambiarlo tramite lo slot rapido mentre aveva già un'arma equipaggiata.



Corretto un bug che impediva di mirare con l'arco in situazioni specifiche.



Corretto un bug che faceva sì che il giocatore venisse spinto indietro quando usava Swift Slash vicino al bordo di una scogliera.



Risolto il sovrapposto di vari elementi dell'interfaccia quando mostrato simultaneamente sullo schermo.



Ha risolto il problema per cui picchiare qualcuno con un pezzo di legno non era considerato un reato.



Corretto altri piccoli bug per migliorare l'esperienza di gioco.



Hotfix 1.01.01