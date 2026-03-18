La patch precedentemente confermata di Pokémon Pokopia è arrivata con qualche modifica aggiuntiva

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Alla fine della scorsa settimana, abbiamo accennato brevemente alla prima patch post-lancio prevista per Pokémon Pokopia , trattando le note che promettevano di affrontare fastidiosi Scoiattoli che si arrampicano sugli alberi, informazioni erroneamente elencate sugli Spinarak e alcuni obiettivi delle missioni non attivati. Ora questa patch è arrivata e in realtà include anche alcuni extra aggiuntivi.

Come non confermato prima, la versione 1.0.2 del gioco ha anche affrontato alcune richieste di progressione delle missioni confuse che si notano se i giocatori posizionano blocchi per coprire determinati blocchi nel gioco. Questi due aggiustamenti sono spiegati così:



Durante la richiesta "Distruggi la roccia per trovare un tesoro!" in Withered Wasteland, se il giocatore posiziona altri blocchi sopra quelli crepati vicino a Hitmonchan, diventa difficile capire come procedere con la richiesta.



Durante la richiesta "A Snorlax!" in Spiaggia Desolata, se il giocatore posiziona altri blocchi sopra quelli crepati vicino a Snorlax, diventa difficile capire come procedere con la richiesta.



Per quanto riguarda le altre parti della patch, di cui siamo stati informati la scorsa settimana, le note ufficiali sono disponibili qui sotto.



Durante la richiesta "Aiuta a costruire una casa!" nel Deserto Secchiato, Squirtle può spostarsi in cima a un albero e diventare impossibile da parlare, impedendo così il progresso.



Durante la richiesta "Trova il Centro Pokémon!" a Spiaggia Desolata, se i blocchi crepati sul ponte vengono rotti prima che il Professor Tangrowth attraversi il ponte, diventerà difficile procedere nella richiesta.



Durante la richiesta "Trova il Centro Pokémon!" a Spiaggia Desolata, una sequenza specifica di azioni può impedire che la richiesta di riparazione del ponte del Professor Tangrowth si attivi, impedendo così i progressi.



In Rocky Ridges, una sequenza specifica di azioni può impedire che l'evento in cui il giocatore incontra Rotom si verifichi.



Durante la richiesta "Libera il sentiero!" a Rocky Ridges, se la richiesta viene attivata in determinate condizioni, diventerà difficile procedere sulla richiesta.



Il tipo di Spinarak è elencato erroneamente nel Pokédex.



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