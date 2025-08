Lo stadio rinnovato dell'FC Barcelona aprirà solo con la metà dei posti inizialmente previsti

HQ

L'FC Barcelona sta a malapena mantenendo la promessa di giocare la prossima stagione al Camp Nou. Lo stadio di calcio è in fase di ristrutturazione da anni e il club ha mancato l'obiettivo precedente di averlo pronto per i visitatori la scorsa stagione, per celebrare il titolo di campionato. Tuttavia, un altro cambio di programma significa che quando darà il benvenuto ai fan, ci sarà spazio solo per 27.000 persone, invece della capacità prevista di 60.000 posti.

Secondo fonti dell'agenzia di stampa EFE, il club ha modificato i suoi piani per ottenere la licenza dal municipio di Bacerlona, e in questo modo aprire lo stadio in fasi, e la prima fase in tre sottofasi, prima con 27.000 posti a sedere, solo nella porta sud e nella tribuna, seguita da più parti dello stadio, portando a 60.000 posti a sedere.

L'obiettivo di aprire la piena capienza (105.000 posti) non avverrà fino al prossimo anno e lo stadio non sarà completamente completato fino al 2026 o al 2027. Tuttavia, a partire dal 14 settembre, con la quarta giornata di Liga, il Camp Nou tornerà ad avere visitatori.

