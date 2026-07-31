La Repubblica Ceca inizialmente sostenne il piano di Gianni Infantino, vedendo "benefici pragmatici per il calcio ceco"

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La UEFA ha respinto categoricamente i piani della FIFA di vendere parte della Coppa del Mondo a investitori, e ha persino minacciato di boicottare la Coppa del Mondo e di non partecipare a nessuna competizione se il piano andasse a buon fine. Ma mentre la UEFA affermava che tutti i suoi 55 membri avevano concordato l'ultimatum, la Repubblica Ceca potrebbe pensare il contrario.

David Trunda, presidente della Federazione Calcistica della Repubblica Ceca (FAČR), ha dichiarato mercoledì a Sky Sports di aver visto i "benefici pragmatici" della collaborazione e che i 40 milioni di dollari (inizialmente 20 milioni) promessi dalla FIFA a ciascuna nazione se avessero firmato fornirebbero preziosi finanziamenti aggiuntivi per sostenere il calcio di base e lo sviluppo delle infrastrutture nel paese.

"Certo, ci servono più dettagli, ma il mio punto di vista personale è che posso vedere l'impatto positivo delle intenzioni della FIFA", ha detto Trunda, finora l'unico presidente "disobbediente" di una federazione calcistica europea. Tuttavia, ciò è stato detto mercoledì, prima che la UEFA confermasse il boicottaggio e con l'Asia e l'America del Nord e Centrale che hanno anch'essi respinto i piani della FIFA. Ora Infantino sta perdendo sostegno anche all'interno della FIFA, quindi tutto indica che il piano è completamente condannato...