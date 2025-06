La risposta matura di Lamine Yamal sul Pallone d'Oro: "Le persone hanno il concetto sbagliato"

HQ

Lamine Yamal è uno dei favoriti per il Pallone d'Oro di quest'anno, il che lo renderebbe il più giovane di sempre a vincerlo, a 18 anni (ma sulla base di una stagione giocata a 17 anni). La giovane stella del Barça ha concesso ieri sera un'intervista alla stazione radio Cadena Ser in Spagna, quando gli è stato chiesto chi secondo lui dovrebbe vincere il premio e, in particolare, la sua potenziale rivalità con Ousmane Dembélé, l'altro giocatore con alte possibilità di vincere, soprattutto dopo la finale di Champions League dove ha fornito due assist.

Alla domanda su chi voterebbe per il Pallone d'Oro, ha dribblato: "Voterei per qualsiasi giocatore del Barça prima di Dembelé, perché sono un tifoso del Barça. Chiunque". Tuttavia, aggiunge che "se chiedi a qualcuno del PSG, ti diranno Dembelé, e se chiedi a qualcuno del Real Madrid, diranno Kylian Mbappé".

Yamal sa che, per quanto riguarda le preferenze per il Pallone d'Oro, tutto è relativo, anche all'interno della sua stessa squadra. Quando gli viene chiesto di scegliere, Yamal si rifiuta ancora di dare un solo nome. "Pedri, Raphinha o io? Dipende, non lo so. Il modo in cui lo vedo io è diverso da come lo vedono gli altri".

Lamine Yamal pensa che la gente non capisca il Pallone d'Oro

L'unica cosa di cui è certo è che la scelta non va fatta in una sola partita, sapendo che, tra due giorni, Yamal affronterà Dembélé (oltre a Mbappé o Doué) in una partita di Nations League tra Spagna e Francia. "La gente ha un'idea sbagliata del Pallone d'Oro. Per me il Pallone d'Oro non è quello che vince una partita, è il miglior giocatore dell'anno", aggiungendo che, se dovesse votare lui stesso, non baserebbe mai la sua decisione sul risultato di una singola partita.