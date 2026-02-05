La Russia dice di rimpiangere la fine del trattato New START

HQ

La Russia afferma di rammaricarsi per la scadenza del trattato New START, l'ultimo accordo rimasto sul controllo degli armamenti nucleari tra Mosca e Washington, ma ha insistito che continuerà ad agire "responsabilmente" nonostante la rimozione dei limiti formali alle armi nucleari strategiche. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato che la Russia darà priorità alla stabilità strategica e alla sicurezza nazionale, anche se entrambe le parti sono ora libere di schierare centinaia di testate aggiuntive oltre il precedente limite di 1.550.

La scadenza del trattato pone fine a oltre cinque decenni di controllo bilaterale degli armamenti nucleari e complica gli sforzi per valutare le reciproche intenzioni militari. Mosca ha dichiarato di aver proposto un'estensione temporanea dei limiti fondamentali del trattato, ma il presidente USA Donald Trump ha invece spinto per un accordo più ampio che includa anche la Cina. Pechino ha respinto tali colloqui, sostenendo che il suo arsenale nucleare (stimato in circa 600 testate) rimane molto più piccolo di quello di Russia e Stati Uniti, che ne possiedono ciascuno circa 4.000.

Gli esperti di sicurezza e le Nazioni Unite hanno avvertito che la perdita di trasparenza e meccanismi di verifica potrebbe rendere le future crisi più pericolose. Il Segretario Generale dell'ONU António Guterres ha affermato che il rischio di uso di armi nucleari è ora il più alto degli ultimi decenni, mentre gli analisti hanno avvertito che tecnologie emergenti come l'intelligenza artificiale potrebbero ulteriormente destabilizzare la deterrenza. Senza un accordo successore in vigore, la pressione su Washington e Mosca per tornare ai negoziati è crescente prima che la sfiducia strategica si indurisca in una nuova corsa agli armamenti...