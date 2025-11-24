La Russia respinge la controproposta europea al piano in 28 punti di Trump per porre fine alla guerra in Ucraina

HQ

Il Cremlino ha dichiarato lunedì che la controproposta europea al piano in 28 punti di Trump per porre fine alla guerra in Ucraina è inaccettabile, definendo la bozza rivista "non costruttiva" e incompatibile con la posizione russa.

Il piano originale, il piano in 28 punti di Trump, pubblicato la scorsa settimana, ha sollevato preoccupazioni a Kiev e in tutta Europa sul fatto che Washington si fosse avvicinata alle richieste di Mosca riguardo alla NATO, alle questioni territoriali e alla sequenza di qualsiasi futuro accordo.

L'assistente per la politica estera del Cremlino Yuri Ushakov ha detto ai giornalisti che la proposta europea "non funziona per noi", osservando però che "molti" elementi del piano statunitense sembrano accettabili per Mosca, anche se alcuni avrebbero ancora bisogno di ulteriori discussioni.

Il presidente Vladimir Putin ha dichiarato venerdì che le proposte statunitensi potrebbero costituire la base per un accordo negoziato, ma ha avvertito che se Kiev rifiuta, le forze russe avanzeranno ulteriormente.

Yuri Ushakov:

"Il piano europeo, a prima vista... è completamente poco costruttiva e non funziona per noi," dice il collaboratore della politica estera del Cremlino Yuri Ushakov ai giornalisti a Mosca. Ushakov aggiunge che "non tutte, ma molte disposizioni di questo piano (USA) ci sembrano del tutto accettabili".