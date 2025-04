La schermitrice diventa virale dopo essersi inginocchiata e aver rifiutato di tirare di scherma un avversario transgender

HQ

Un altro incidente ha riacceso l'attenzione mediatica verso il dibattito sulla partecipazione delle donne trans allo sport femminile. È successo a un torneo di scherma all'Università del Maryland, quando la schermitrice Stephanie Turner si è inginocchiata e si è rifiutata di tirare di scherma contro la sua rivale, Redmond Sullivan, una donna trans. Le è stato mostrato il cartellino nero ed è stata squalificata dal torneo, seguendo le regole della Federazione Internazionale di Scherma, che dicono che in nessun caso uno schermidore può rifiutarsi di combattere contro uno schermidore ammesso al torneo.

Sebbene la NCAA, il più alto organo di governo degli sport universitari statunitensi, abbia bandito le donne transgender dagli sport femminili a seguito dell'ordine esecutivo di Trump, questo torneo non è stato sanzionato dalla scuola e ha seguito le regole di USA Fencing, il che significava che Sullivan era idonea a competere.

"Quando mi sono inginocchiato, ho guardato l'arbitro e ho detto: 'Mi dispiace, non posso farlo. Sono una donna, e questo è un uomo, e questo è un torneo femminile. E non ho intenzione di recintare questo individuo", ha spiegato Turner a Fox News.

La Turner ha poi spiegato al New York Post di essere stata ispirata dai suoi valori cristiani e di aver scelto di farlo perché è un modello di protesta pacifica molto visibile. Ha spiegato di essere stata educata con Redmond, dicendo che aveva "molto amore e rispetto per te, ma non ti proteggerò", ma riferendosi a Sullivan come maschio.

Spera che il suo atto di protesta possa "far capire agli organi di governo dello sport che ci sono più persone contrarie a queste politiche di quante ne possano immaginare"

La federazione di scherma degli Stati Uniti, USA Fencing, ha dichiarato in una dichiarazione che l'incitamento all'odio o l'odio mirato di qualsiasi tipo non è accettabile e promette di accogliere tutti nello sport. Hanno anche chiarito che la squalifica di Turner è solo per quel torneo, e non era correlata alla sua dichiarazione personale, ma solo al suo rifiuto di tirare di scherma.

Questo incidente si verifica pochi mesi dopo che Donald Trump ha bandito le donne trans dagli sport femminili e solo una settimana da quando World Athletics ha annunciato test obbligatori di verifica del genere nelle categorie femminili.