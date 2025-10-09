La sconfitta per 7-1 del Bayern contro il Barça può "mandare onde d'urto al calcio femminile tedesco nel suo complesso"

HQ

I club tedeschi hanno avuto un inizio misto alla Women's Champions League. Il Wolfsburg, tradizionalmente la migliore squadra di calcio femminile della Germania, almeno in Europa, dove ha vinto due volte la Women's Champions League nel 2013 e nel 2014 e ha raggiunto altre quattro classifiche, l'ultima nel 2023, ha battuto 4-0 il Paris Saint Germain.

Tuttavia, il Bayern Monaco, vincitore delle ultime tre Frauen-Bundesliga, è stato punito dal Barça per 7-1, un risultato scioccante che ha il potenziale per "inviare onde d'urto, non solo attraverso Monaco, ma anche il calcio femminile tedesco nel suo complesso", ha affermato il quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung (via DW).

Di recente, una partita della Bundesliga femminile tra Bayern e Leverkusen ha battuto i record di presenze. Tuttavia, potrebbe non essere sufficiente: i media in Germania si chiedono perché il livello del calcio femminile in Germania sia diminuito (l'ultima vincitrice della Champions League è stata Francoforte nel 2015), comprese le competizioni internazionali (l'ultimo trofeo della Germania è stato UEFA Euro 2013). L'allenatore della nazionale Christian Wück si è recentemente lamentato di come "le donne spagnole non pensino più a queste basi. Giocano come se fosse una seconda natura. Dobbiamo allenarci intensamente".

Di conseguenza, come punti DW, molti dei migliori giocatori dei club tedeschi si sono trasferiti: Sydney Lohmann al Manchester City, Sjoeke Nüsken al Chelsea e Jule Brand al Lione, dove attendono altri soldi e possibilità di vincere grandi titoli.