La Spagna subisce un duro colpo nella corsa alla Champions League contro la Germania
La Spagna è seconda nel ranking UEFA, ma la Germania potrebbe superarla dopo le semifinali.
La corsa per il quinto posto in Champions League la prossima stagione, determinata dalla classifica UEFA, ha preso una piega contro la Spagna dopo che il Real Madrid è stato eliminato dal Bayern Monaco e due squadre sono state eliminate in Europa League, Celta de Vigo e Betis. Ora la Spagna ha solo due squadre in semifinale europee: l'Atlético de Madrid in Champions League e il Rayo Vallecano in Conference League, ma il Rayo ha perso 3-1 contro l'AEK Atene giovedì (qualificata con il risultato complessivo).
Questo significa che la Spagna è seconda nel ranking UEFA in questa stagione, con 21.406 punti, mentre la Germania si è avvicinata con 21.214 punti. L'Inghilterra è in cima alla classifica con 26.569 punti, e ancora quattro squadre in semifinale europee, hanno già garantito il posto extra in Champions League la prossima stagione, assegnato alla quinta squadra in campionato.
Spagna e Germania si contendono l'altro posto extra in Champions League e, sebbene la Spagna sia attualmente in vantaggio, la Germania potrebbe superarli. Il Bayern Monaco gioca contro il Paris Saint-Germain in Champions League e il Friburgo contro il Braga in Europa League; mentre l'Atlético de Madrid gioca contro l'Arsenal in Champions League e il Rayo Vallecano contro lo Strasburgo in Conference League.
In teoria, le squadre tedesche sono sempre le favorite, e succede il contrario con le squadre spagnole: se Atleti e Rayo vengono eliminati al turno successivo, e almeno una delle squadre tedesche si qualifica per la finale, la Germania otterrebbe il quinto posto in Champions League...