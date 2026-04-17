La Spagna subisce un duro colpo nella corsa alla Champions League contro la Germania

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La corsa per il quinto posto in Champions League la prossima stagione, determinata dalla classifica UEFA, ha preso una piega contro la Spagna dopo che il Real Madrid è stato eliminato dal Bayern Monaco e due squadre sono state eliminate in Europa League, Celta de Vigo e Betis. Ora la Spagna ha solo due squadre in semifinale europee: l'Atlético de Madrid in Champions League e il Rayo Vallecano in Conference League, ma il Rayo ha perso 3-1 contro l'AEK Atene giovedì (qualificata con il risultato complessivo).

Questo significa che la Spagna è seconda nel ranking UEFA in questa stagione, con 21.406 punti, mentre la Germania si è avvicinata con 21.214 punti. L'Inghilterra è in cima alla classifica con 26.569 punti, e ancora quattro squadre in semifinale europee, hanno già garantito il posto extra in Champions League la prossima stagione, assegnato alla quinta squadra in campionato.

Spagna e Germania si contendono l'altro posto extra in Champions League e, sebbene la Spagna sia attualmente in vantaggio, la Germania potrebbe superarli. Il Bayern Monaco gioca contro il Paris Saint-Germain in Champions League e il Friburgo contro il Braga in Europa League; mentre l'Atlético de Madrid gioca contro l'Arsenal in Champions League e il Rayo Vallecano contro lo Strasburgo in Conference League.

In teoria, le squadre tedesche sono sempre le favorite, e succede il contrario con le squadre spagnole: se Atleti e Rayo vengono eliminati al turno successivo, e almeno una delle squadre tedesche si qualifica per la finale, la Germania otterrebbe il quinto posto in Champions League...