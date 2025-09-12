La UEFA annuncia una modifica dell'ultimo minuto ai regolamenti della Champions League in caso di infortunio a lungo termine

HQ

La UEFA ha approvato una nuova regola per le competizioni europee per club (Champions League, Europa League e Conference League) che avrebbe potuto avvantaggiare squadre come Manchester City e Real Madrid la scorsa stagione, poiché hanno subito infortuni a lungo termine (Rodri e Carvajal) molto presto nella stagione.

Durante l'incontro di giovedì a Tirana (Albania), dove la UEFA ha anche approvato Madrid come città ospitante per la finale di Champions League del 2027, la UEFA ha annunciato una modifica dell'ultimo minuto al regolamento delle competizioni UEFA per club maschili 2025/26: "Di ammettere la sostituzione temporanea di un massimo di un giocatore di campo con infortunio o malattia a lungo termine durante la fase di campionato fino alla 6ª giornata inclusa.

"Il ragionamento per l'adattamento è quello di garantire che le liste delle squadre non siano ingiustamente ridotte e che i giocatori siano salvaguardati da un'ulteriore pressione del carico di lavoro", ha affermato il Comitato Esecutivo.

In precedenza, i club potevano apportare modifiche alle liste dei convocati solo nel periodo tra la fase di campionato (settembre-gennaio) e la fase a eliminazione diretta (gennaio-maggio). Ora, consentiranno di sostituire un giocatore almeno fino alla 6ª giornata (ovvero il resto dell'anno naturale, il 2026).

Ciò significa che se un giocatore subisce un infortunio prolungato, il club sarà autorizzato a rimuovere il giocatore infortunato dalla lista dei convocati UEFA e aggiungerne un altro per compensare la perdita. Quest'anno potrebbe già aiutare il Chelsea, dopo che Liam Delap ha subito un infortunio al tendine del ginocchio durante la vittoria per 2-0 sul Fulham.