La UEFA punisce due club di Europa League e Conference League per il comportamento dei tifosi

La UEFA ha inflitto multe severe a due club dell'Europa League della Conference League: l'FCSB, dalla Romania (il club precedentemente noto come Steaua Bucarest) e l'AEK Atene, dalla Grecia, dopo gli eventi accaduti nelle partite degli spareggi di qualificazione.

L'FCSB è stato multato fino a 30.000 euro per "comportamento razzista e/o discriminatorio" e avrà diverse sezioni dello stadio di Bucarest chiuse alla prossima partita casalinga contro lo Young Boys il 2 ottobre, secondo Associsted Press.

Nel frattempo, l'AEK Atene è stato multato fino a 86.000 euro per diverse multe, che includono l'esposizione di uno striscione con insulti ai tifosi dell'Anderlecht, durante la partita di spareggio della Conference League, oltre all'accensione di fuochi d'artificio e all'invasione del campo. Alcune sezioni dello stadio saranno chiuse anche per la prossima partita casalinga della Conference League il 3 ottobre.