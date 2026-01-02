L'agente di Tahirys Dos Santos afferma che il giocatore di Metz ha il 30% del corpo bruciato dopo un incendio mortale in un bar svizzero

HQ

L'incendio mortale in Svizzera allo ski-bar di Crans-Montana a Capodanno, con il bilancio delle vittime che è salita a 47 persone, ha sconvolto il mondo e si è sentito particolarmente al club francese FC Mentz, poiché uno degli infortunati era un giocatore in formazione della squadra, Tahirys Dos Santos, 19 anni.

Il club ha confermato giovedì che il giocatore era tra gli infortunati (oltre 100 persone gravemente ustionate) ed è stato trasferito in un centro specializzato per ustioni a Stoccarda, in Germania.

Il suo agente, Christophe Hutteau, ha parlato con RMC Sport della sua condizione attuale. Il club ha dichiarato che era stato "gravemente ustionato", e il suo agente ha spiegato che ha ustioni che coprono il 30% del corpo e soffre terribilmente.

"L'ultima notizia che ho ricevuto è stata questa mattina (venerdì) dai genitori di Tahiry, che hanno guidato tutta la notte per stare accanto al figlio. Non posso dirti che sta bene perché ha un dolore terribile. Ha ustioni che coprono il 30% del corpo. Il punto positivo è che anche i suoi polmoni, anch'essi colpiti, sono migliorati notevolmente rispetto a ieri mattina."

Dos Santos, difensore, fece la sua prima apparizione al club il 20 dicembre, in una partita di Coppa di Francia. Il suo agente lo descrive come "un giovane molto ambizioso con una mentalità eccezionale" desideroso di tornare ad allenarsi il prima possibile dopo la festa, dove era con la sua ragazza e gli amici. Secondo lui, non era nel seminterrato, dove è iniziato l'incendio, ma al piano terra del nightclub.

Una delle vittime dell'incendio, la prima a essere identificata, fu un golfista italiano di 16 anni, Emanuele Galeppini, descritto come un talento emergente nello sport.