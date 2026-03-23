L'ala del Liverpool Federico Chiesa è costretto a lasciare la nazionale italiana a causa di un infortunio

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L'attaccante del Liverpool Federico Chiesa ha ricevuto la sua prima convocazione per la nazionale italiana dal 2024 la scorsa settimana, convocato da Gennaro Gattuso per una serie cruciale di partite nei play-off europei della Coppa del Mondo, contro l'Irlanda del Nord il 26 marzo e, se vincano, contro Galles o Bosnia ed Erzegovina il 31 marzo, per conquistare uno degli ultimi posti ai Mondiali.

Tuttavia, lunedì mattina, il Liverpool FC e la Federazione Calcistica Italiana hanno annunciato che Chiesa rimarrà in Inghilterra a causa di un infortunio. "Federico Chiesa è stato valutato all'arrivo al Centro Tecnico Federale e ritenuto indisponibile per le prossime due partite. In accordo con il suo club, ha lasciato la squadra. L'ala del Bologna Nicolò Cambiaghi è stato convocato come suo sostituto", ha informato il Federcalcio.

Chiesa è arrivato al Liverpool dalla Juventus nel 2024, ma da allora ha giocato solo 46 partite con la nazionale inglese, e solo nove da titolare, a causa degli infortuni. Chiesa si unisce a una lista sempre più ampia di giocatori infortunati del Liverpool, che attualmente include Alexander Isak, Conor Bradley e Wataru Endo.

È anche un duro colpo per le speranze del Chiesa di arrivare ai Mondiali, avendo già fatto parte della rosa che ha vinto l'Eurocopo UEFA nel 2021 (per l'edizione 2020). Naturalmente, tutto dipenderà dal fatto che l'Italia sia riuscita a qualificarsi per i Mondiali, come parte dei play-off europei che iniziano questa settimana...