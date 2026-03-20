La rosa di Gattuso per l'Italia: devono vincere entrambe le partite a marzo per qualificarsi ai Mondiali
L'Italia deve guadagnarsi la propria presenza nella Coppa del Mondo 2026, e giocherà contro l'Irlanda del Nord il 26 marzo.
Mentre Spagna, Inghilterra o Francia si preparano per amichevoli per lo più insignificanti questo mese (anche se importanti per prepararsi alla Coppa del Mondo del prossimo mese), l'Italia deve concentrarsi su questa pausa internazionale, poiché non può permettersi di perdere se vuole uno degli ultimi quattro posti disponibili per le squadre UEFA nei Mondiali FIFA 2026.
L'Italia è nel Percorso A delle qualificazioni europee e giocherà contro l'Irlanda del Nord il 26 marzo alle 20:45 CET, 19:45 GMT. Se vinceranno, giocheranno contro il Galles o la Bosnia ed Erzegovina il 31 marzo, alla stessa ora.
Venerdì l'allenatore italiano Gennaro Gattuso ha annunciato la sua rosa, che include l'attaccante del Liverpool Federico Chiesa per la prima volta dal 2024, il centrocampista Sando Tonali del Newcastle e il portiere Donnarumma del Manchester City, ma rimuove Vicario dal Tottenham.
Rosa dell'Italia per le qualificazioni ai Mondiali a marzo 2026:
Portieri:
- Elia Caprile - Cagliari
- Marco Carnesecchi - Atalanta
- Gianluigi Donnarumma - Manchester City
- Alex Meret - Napoli
Difensori:
- Alessandro Bastoni - Inter
- Alessandro Buongiorno - Napoli
- Riccardo Calafiori - Arsenal
- Andrea Cambiaso - Juventus
- Diego Coppola - Paris FC
- Federico Dimarco - Inter
- Federico Gatti - Juventus
- Gianluca Mancini - Roma
- Marco Palestra - Cagliari
- Giorgio Scalvini - Atalanta
- Leonardo Spinazzola - Napoli
Centrocampisti:
- Nicolò Barella - Inter
- Bryan Cristante - Roma
- Davide Frattesi - Inter
- Manuel Locatelli - Juventus
- Niccolò Pisilli - Roma
- Sandro Tonali - Newcastle
Attaccanti:
- Federico Chiesa - Liverpool
- Francesco Pio Esposito - Inter
- Moise Kean - Fiorentina
- Matteo Politano - Napoli
- Giacomo Raspadori - Atalanta
- Mateo Retegui - Al-Qadsiah
- Gianluca Scamacca - Atalanta