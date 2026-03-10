L'allenatore del Brentford difende un giocatore che ha sbagliato un rigore chiave in stile panenka

HQ

Il West Ham è stata l'ultima squadra a qualificarsi per i quarti di finale di FA Cup, dopo aver battuto il Brentford 2-2 ai rigori. L'unico tiro mancato dal dischetto è stato quello di Dango Ouattara, che ha ricevuto forti critiche per aver tentato un tiro in stile "panenka" facilmente intercettato da Alphonse Areola.

Questo rigore ha riacceso il dibattito se i giocatori debbano evitare di tirare i rigori "in stile panenka", con il recente caso della finale AFCON, quando Brahim Díaz ha sbagliato un rigore negli ultimi minuti per il Marocco, e la sua squadra ha finito per perdere la competizione contro il Senegal.

Il rischio di sbagliare un rigore in stile panenka è troppo alto, e molti hanno criticato il giovane burkinabé di 24 anni, ma ha ricevuto il sostegno dell'allenatore del Brentford Keith Andrews, che ha detto di essere "per niente infastidito" dal fatto che il suo giocatore abbia sbagliato il tiro in quel modo. "Quando sbagli una penalità è un momento difficile, ma è più facile non prenderne una che farla. Ci vuole un vero coraggio per farlo. Pratica molto quella tecnica, se entra in tutti i suoi entusiasmi.

In passato è successo quando persone venivano perseguitate e derisoe per aver sbagliato un rigore sul palcoscenico più importante, ed è ridicolo. Avrà il massimo supporto da parte mia e di tutti intorno a lui."

Il West Ham, a rischio di retrocessione dalla Premier League, raggiunge i quarti di finale di FA Cup, dove affronterà il Leeds United il 4 o 5 aprile.