L'allenatore spagnolo David Ferrer riconosce il merito della sua squadra nonostante l'assenza di Alcaraz in Coppa Davis

Carlos Alcaraz ha dovuto ritirarsi dagli otto finali di Coppa Davis a causa del rischio di infortuni. Il numero 1 del mondo ha subito un edema al tendine femorale della gamba destra durante la partita di domenica contro Jannik Sinner nelle ATP Finals, lasciando la squadra spagnola senza il suo miglior giocatore e senza un sostituto.

Sta a Jaume Munar, Pedro Martínez, Pablo Carreño Busta e Marcel Granollers lottare per un titolo che non vincono dal 2019, guidati dall'allenatore David Ferrer, che ha ammesso a El País che "con Carlos siamo una squadra infinitamente migliore" e sentono la loro assenza... ma voglio dare merito alla squadra che è riuscita a portare la Spagna negli otto finali, arrivata dopo una rimonta epica lo scorso settembre contro la Danimarca, rimontata da uno svantaggio di 2-0.

"È vero che senza Carlos il livello cala, ma allo stesso tempo, non dimentichiamo che siamo in competizione con le otto migliori squadre del mondo. Dobbiamo darci un po' di merito, giusto?", disse Ferrer.

La Spagna inizia con una sconfitta contro la Repubblica Ceca in Coppa Davis

Spagna e Repubblica Ceca si affronteranno giovedì mattina, e la situazione sembra già brutta per loro: Jakub Mensik (19° al mondo) ha sconfitto Pablo Carreño Busta (numero 89 al mondo) 7-5, 6-5. Ora tocca a Jaume Munar salvare la Spagna dall'eliminazione contro Jiri Lehecka.

"Se guardiamo le classifiche, non abbiamo alcuna possibilità contro la Repubblica Ceca, ma questa competizione non riguarda le classifiche, e può succedere di tutto. Ci dedichiamo a questo, e penso che ce la stiamo cavando", ha detto Ferrer il giorno prima della partita.